Black Ops 6 должна будет привлечь не менее 2,5 млн новых подписчиков в Game Pass, чтобы компенсировать затраты

Call of Duty: Black Ops 6 должна привлечь не менее 2,5 миллионов новых подписчиков на Xbox Game Pass, чтобы компенсировать упущенную выгоду, согласно расчетам, основанным на данных Activision о продажах игры в 2022 году.

«Математика подсказывает, что Xbox нужно добавить как минимум 2,5 миллиона новых подписчиков Game Pass, чтобы это имело смысл», - пишет журналист Брэд Сэмс, имея в виду запуск Black Ops 6 непосредственно на Game Pass.

Было бы здорово, если бы общее число подписчиков составило 4,7-5 миллионов или, в идеальном мире, 11 миллионов, чтобы полностью восстановить потенциальные продажи, потерянные в первый месяц.

Как уже говорилось, Сэмс опирался на данные 2022 года, в которых говорилось о 1 миллиарде долларов стартовой выручки Call of Duty, из которых около 35 % пришлось на PS4 и PS5 (4,4 миллиона проданных копий), а Xbox расположилась примерно посередине этой цифры, по крайней мере, на тот момент.

Это означает, по мнению журналиста, что Microsoft должна получить от 150 до 200 миллионов долларов от новых подписок, чтобы сравняться с тем, чего она могла бы достичь, не включив шутер в каталог Xbox Game Pass.

Когда речь заходит об устойчивости Game Pass, эти цифры следует принять во внимание, чтобы понять, работает стратегия компании из Редмонда или нет.