Black Ops 6 покидает Call of Duty HQ и переходит на отдельный лаунчер

С 7 июля Call of Duty: Black Ops 6 больше не будет запускаться через приложение Call of Duty HQ. Activision официально подтвердила, что игра станет самостоятельным клиентом.
Изменения вступят в силу 7 июля в 19:00 по московскому времени. После этого владельцам Black Ops 6 потребуется загрузить отдельную версию игры вместо использования общего лаунчера серии.
Call of Duty HQ появился в 2023 году как единая точка входа для современных частей франшизы. Через него запускались различные игры серии и обновления, однако решение не раз подвергалось критике со стороны игроков из-за неудобства и обязательной установки общего клиента.
В сообществе новость встретили положительно. Многие считают, что каждая часть Call of Duty должна запускаться отдельно, без привязки к единому лаунчеру.
Некоторые игроки также предположили, что отказ от поддержки Black Ops 6 в Call of Duty HQ может быть связан с подготовкой платформы к появлению других игр серии, однако официального подтверждения этим догадкам пока нет.
Больше лаунчеров богу лаунчеров!
это надо было сразу делать )хахаха
ещё бы они это на релизе делали цены бы не было