Black Ops 6 покидает Call of Duty HQ и переходит на отдельный лаунчер

С 7 июля Call of Duty: Black Ops 6 больше не будет запускаться через приложение Call of Duty HQ. Activision официально подтвердила, что игра станет самостоятельным клиентом.

Изменения вступят в силу 7 июля в 19:00 по московскому времени. После этого владельцам Black Ops 6 потребуется загрузить отдельную версию игры вместо использования общего лаунчера серии.

Call of Duty HQ появился в 2023 году как единая точка входа для современных частей франшизы. Через него запускались различные игры серии и обновления, однако решение не раз подвергалось критике со стороны игроков из-за неудобства и обязательной установки общего клиента.

В сообществе новость встретили положительно. Многие считают, что каждая часть Call of Duty должна запускаться отдельно, без привязки к единому лаунчеру.

Некоторые игроки также предположили, что отказ от поддержки Black Ops 6 в Call of Duty HQ может быть связан с подготовкой платформы к появлению других игр серии, однако официального подтверждения этим догадкам пока нет.