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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.2 76 оценок

Black Ops 6 уже бьет рекорды: геймплейный трейлер стал самым просматриваемым за всю историю франшизы

butcher69
Новости

Всего за два дня после выхода геймплейный трейлер Call of Duty: Black Ops 6 стал самым просматриваемым трейлером COD за все время! Интерес к игре настолько высок, что она может даже затмить перезапуск Modern Warfare от Infinity Ward.

Трейлер Black Ops 6, выпущенный 9 июня, уже обогнал все остальные трейлеры на официальном YouTube-канале Call of Duty, набрав рекордные 49 миллионов просмотров!

До этого лидером был трейлер Infinite Warfare, который за восемь лет набрал 46 миллионов просмотров. Black Ops 6 же достигла этого показателя всего за 48 часов.

И это не считая миллионов просмотров на Xbox Games Showcase и в социальных сетях.

Огромный успех трейлера можно объяснить несколькими причинами:

  • Рекламная кампания Activision: Activision активно продвигала игру в рамках кампании "The Truth Lies", используя вирусный маркетинг, публикации в крупных СМИ и плакаты по всему миру.
  • Популярность Treyarch: Игры Call of Duty от Treyarch всегда пользовались большой любовью фанатов. Black Ops Cold War, несмотря на трудности на старте, до сих пор остается в памяти многих игроков, которые с нетерпением ждут ее продолжения.
  • Связь с Black Ops 2: В трейлере появляется Фрэнк Вудс, что указывает на связь с Black Ops 2, любимой многими частью серии.

Такой ажиотаж вокруг Black Ops 6 неудивителен, но Activision, скорее всего, сама не ожидала такой масштабной поддержки от фанатов на YouTube.

Call of Duty: Black Ops 6 выйдет 25 октября на двух поколениях консолей PlayStation и Xbox, а также ПК.

-6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Baniyak

Срать хотел на тут колду. Одно и то же каждый раз.

5
ZeYaT00La

Ага, хрен дождешься пиратки

3
goodneighbor

Или просто накрутили просмотров ботофермами, все сейчас делают так.

1
Господин Никто

там накрутка

0