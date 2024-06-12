Black Ops 6 уже бьет рекорды: геймплейный трейлер стал самым просматриваемым за всю историю франшизы

Всего за два дня после выхода геймплейный трейлер Call of Duty: Black Ops 6 стал самым просматриваемым трейлером COD за все время! Интерес к игре настолько высок, что она может даже затмить перезапуск Modern Warfare от Infinity Ward.
Трейлер Black Ops 6, выпущенный 9 июня, уже обогнал все остальные трейлеры на официальном YouTube-канале Call of Duty, набрав рекордные 49 миллионов просмотров!
До этого лидером был трейлер Infinite Warfare, который за восемь лет набрал 46 миллионов просмотров. Black Ops 6 же достигла этого показателя всего за 48 часов.
И это не считая миллионов просмотров на Xbox Games Showcase и в социальных сетях.
Огромный успех трейлера можно объяснить несколькими причинами:
- Рекламная кампания Activision: Activision активно продвигала игру в рамках кампании "The Truth Lies", используя вирусный маркетинг, публикации в крупных СМИ и плакаты по всему миру.
- Популярность Treyarch: Игры Call of Duty от Treyarch всегда пользовались большой любовью фанатов. Black Ops Cold War, несмотря на трудности на старте, до сих пор остается в памяти многих игроков, которые с нетерпением ждут ее продолжения.
- Связь с Black Ops 2: В трейлере появляется Фрэнк Вудс, что указывает на связь с Black Ops 2, любимой многими частью серии.
Такой ажиотаж вокруг Black Ops 6 неудивителен, но Activision, скорее всего, сама не ожидала такой масштабной поддержки от фанатов на YouTube.
Call of Duty: Black Ops 6 выйдет 25 октября на двух поколениях консолей PlayStation и Xbox, а также ПК.
Срать хотел на тут колду. Одно и то же каждый раз.
Ага, хрен дождешься пиратки
Или просто накрутили просмотров ботофермами, все сейчас делают так.
там накрутка