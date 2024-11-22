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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.4 261 оценка

Будущее Call of Duty: контроль от Microsoft и новая роль студий

NDnews
Новости

Microsoft создала новый комитет под руководством Activision, который будет контролировать ключевые «фичи» и «системы» Call of Duty на уровне всей франшизы. Студии смогут лишь предлагать свои идеи, но окончательное решение будет принимать этот комитет. Это значит, что судьба таких нововведений, как, например, Omnimovement, зависит уже не от Infinity Ward или Treyarch, а от вышестоящего органа.

Студиям теперь прямо указывают, чтобы они не занимались инновациями в таких областях, как интерфейс, система престижа и некоторые игровые механики. Вместо этого акцент делается на творчество в разработке карт, режимов и сюжетных линий — именно там Microsoft хочет видеть креативный подход.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
RAMFALL

Повесточки станет больше)

1
Русик_96

и это хорошо все равны

-4
RAMFALL Русик_96

🤡

-1
Русик_96 RAMFALL

ты все равны ты будь фашистом

0
RedundantRutherford

Источник инофрмации - это страница в вк с аналогичным текстом

Серьезно?

-2