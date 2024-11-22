Будущее Call of Duty: контроль от Microsoft и новая роль студий

Microsoft создала новый комитет под руководством Activision, который будет контролировать ключевые «фичи» и «системы» Call of Duty на уровне всей франшизы. Студии смогут лишь предлагать свои идеи, но окончательное решение будет принимать этот комитет. Это значит, что судьба таких нововведений, как, например, Omnimovement, зависит уже не от Infinity Ward или Treyarch, а от вышестоящего органа.

Студиям теперь прямо указывают, чтобы они не занимались инновациями в таких областях, как интерфейс, система престижа и некоторые игровые механики. Вместо этого акцент делается на творчество в разработке карт, режимов и сюжетных линий — именно там Microsoft хочет видеть креативный подход.