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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.2 74 оценки

Бывший глава PlayStation высмеял Фила Спенсера

Simple Jack
Новости

На трансляции IGN Live Фил Спенсер назвал эксклюзивность консолей «скользкой», намекнув на такие компании, как Sony. Глава Xbox напрямую не говорил про PlayStation, но фанаты точно поняли, что именно он имеет в виду.

На это отреагировал бывший глава PlayStation Шон Лэйден, покинувший свой пост в 2019 году. Он высмеял Спенсера в соцсети X, опубликовав соответствующую гифку.

Фил также обсудил появление Call of Duty: Black Ops 6 в Game Pass на PC и Xbox в день релиза. Он объяснил, что компания хочет дать фанатам выбор: как и на чем они хотят играть.

На конференции Xbox Showcase 2024 разработчики показали первый трейлер и раскрыли подробности игры. Оказалось, что даже для прохождения сюжетной кампании Call of Duty: Black Ops 6 потребуется постоянное интернет-соединение.

События Black Ops 6 развернутся в начале 1990-х годов. В игре расскажут о глобальном правительственном заговоре, развале СССР и войне в Персидском заливе.

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-21
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
xz Dante

Ссылка на гифку в РФ не открывается. И раз уж вы решили, выгладывать новость про ГИФКУ, то хотя бы можно было скриншот в новость закинуть нет?

3
rmplaton

Почему меня не удивляет, что такое поведение демонстрирует чел с флагом ЛГБТ-шников-вырожденцев? По-моему, это весьма показательно и говорит о многом...

-4
CheerfulWallis
2
stalker0072008 rmplaton

Ты бы хоть пояснил о чем говоришь, ото изначально я подумал, что это гон в сторону xz Dante

0
VIGITAL1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

3
bysaturn

Достаточно посмотреть на флаги, чтобы понять его уровень)

3
SOLUS5678

Пока Филя лидирует ждём ответки от Сони.

2
JohnTornton

в чём он лидирует? вроде сони деньги зарабатывают, а майкрасофт их тока бездарно тратит

-2
AndralStormborn JohnTornton

Тратят потому что могут

2
SOLUS5678 JohnTornton

Лидирует в показе игр.

2
Balmont92

Сони покажет очередное кинцо с прятками в кустах, а потом жидко обосрется.

0
DenisVTR

Game Pass на PC и Xbox в день релиза. Он объяснил, что компания хочет дать фанатам выбор: как и на чем они хотят играть
Тут скорее принцип подходя тех кто предпочитает сперва спиратить чем сразу покупать(ток за деньги)).
Так как подписка даёт доступ ток к стандартной версии игр и если с линейными или просто пройти компанию вполне, то вот с другими играми если понравилась и хочешь больше контента иди покупай. Ну и в целом добавить в свою библиотеку на постоянку

1
Denis Kyokushin

Каллофдутий неплохо так хавают:

-1
JohnTornton

тут почти всё с варзоны2, а она бесплатная

0
tvorog8088

Значит геймпасс на фанпей возьмём на месяцок за 70 рубасов.

-3
Гемор

Фильку высмеять дело благородное

-7