Бывший глава PlayStation высмеял Фила Спенсера

На трансляции IGN Live Фил Спенсер назвал эксклюзивность консолей «скользкой», намекнув на такие компании, как Sony. Глава Xbox напрямую не говорил про PlayStation, но фанаты точно поняли, что именно он имеет в виду.
На это отреагировал бывший глава PlayStation Шон Лэйден, покинувший свой пост в 2019 году. Он высмеял Спенсера в соцсети X, опубликовав соответствующую гифку.
Фил также обсудил появление Call of Duty: Black Ops 6 в Game Pass на PC и Xbox в день релиза. Он объяснил, что компания хочет дать фанатам выбор: как и на чем они хотят играть.
На конференции Xbox Showcase 2024 разработчики показали первый трейлер и раскрыли подробности игры. Оказалось, что даже для прохождения сюжетной кампании Call of Duty: Black Ops 6 потребуется постоянное интернет-соединение.
События Black Ops 6 развернутся в начале 1990-х годов. В игре расскажут о глобальном правительственном заговоре, развале СССР и войне в Персидском заливе.
Ссылка на гифку в РФ не открывается. И раз уж вы решили, выгладывать новость про ГИФКУ, то хотя бы можно было скриншот в новость закинуть нет?
Почему меня не удивляет, что такое поведение демонстрирует чел с флагом ЛГБТ-шников-вырожденцев? По-моему, это весьма показательно и говорит о многом...
Ты бы хоть пояснил о чем говоришь, ото изначально я подумал, что это гон в сторону xz Dante
Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.
Достаточно посмотреть на флаги, чтобы понять его уровень)
Пока Филя лидирует ждём ответки от Сони.
в чём он лидирует? вроде сони деньги зарабатывают, а майкрасофт их тока бездарно тратит
Тратят потому что могут
Лидирует в показе игр.
Сони покажет очередное кинцо с прятками в кустах, а потом жидко обосрется.
Game Pass на PC и Xbox в день релиза. Он объяснил, что компания хочет дать фанатам выбор: как и на чем они хотят играть
Тут скорее принцип подходя тех кто предпочитает сперва спиратить чем сразу покупать(ток за деньги)).
Так как подписка даёт доступ ток к стандартной версии игр и если с линейными или просто пройти компанию вполне, то вот с другими играми если понравилась и хочешь больше контента иди покупай. Ну и в целом добавить в свою библиотеку на постоянку
Каллофдутий неплохо так хавают:
тут почти всё с варзоны2, а она бесплатная
Значит геймпасс на фанпей возьмём на месяцок за 70 рубасов.
Фильку высмеять дело благородное