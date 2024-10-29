Call of Duty: Black Ops 6 и Factorio возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 22 по 29 октября. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные релизы.
Лидером свежего чарта оказалась Call of Duty: Black Ops 6, следом за ней расположилась Factorio с дополнением Space Age — у них 2 и 3 места соответственно, а аниме-файтинг Dragon Ball: Sparking! ZERO рухнул сразу на 10 место.
Кроме того, в топ-10 вернулсь Hogwarts Legacy, которой помогла скидка в 70%. Многопользовательская игра Liarʼs Bar продолжает пользоваться успехом у пользователей Steam и занимает пятую строчку.
- Call of Duty: Black Ops 6;
- Factorio;
- Factorio: Space Age;
- Steam Deck;
- Liar's Bar;
- EA SPORTS FC 25;
- Hogwarts Legacy;
- Forza Horizon 4;
- Dragon Ball: Sparking! ZERO.
а там че денуло стоит
Factorio шедевр, игра на все времена, так что заслуженно.
а че минусуют? не получилось построить заводик)
Первое место, потому что топ.
Хейтеры пусть хейтят, а лучше колды на рынке шутеров нет и в обозримом будущем не ожидается.
Казуальный и примитивный, насквозь переполненный донатом, продаваемый каждый год по цене полноценной сюжетной игры, лучший шутер на рынке.
Ну что тут сказать: если ловить в сортире, то и рак рыба.
ну вы подеритесь еще лол
Казуальный - да.
Примитивный - нет.
Донат? Только скины.
Каждый год продаётся полноценная сюжетная игра с тучей других режимов.
Дядя, у тебя явно проблемы, раз ты сидишь в группе и строчишь комментарии по игре, которую ненавидишь. Явно ощущается фанат владик брутала.
1)Только скины, и сколько батлпассов?
2)Сюжетной игрой назвать то, что имеет кампанию на 2 часа- это надо постараться.
3)Ты сюда явно гадить в комменты приходишь. Ведь в твоей помоечке наверно слова сказать нельзя без разрешения модератор-ки и нейросети?
Оружие в БП бесплатно, сюжет в этой части на 10 часов. Есть крутейший режим зомби