Call of Duty: Black Ops 6 и Factorio возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 22 по 29 октября. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные релизы.

Лидером свежего чарта оказалась Call of Duty: Black Ops 6, следом за ней расположилась Factorio с дополнением Space Age — у них 2 и 3 места соответственно, а аниме-файтинг Dragon Ball: Sparking! ZERO рухнул сразу на 10 место.

Кроме того, в топ-10 вернулсь Hogwarts Legacy, которой помогла скидка в 70%. Многопользовательская игра Liarʼs Bar продолжает пользоваться успехом у пользователей Steam и занимает пятую строчку.