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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
5.9 174 оценки

Call of Duty: Black Ops 6 и Factorio возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 22 по 29 октября. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные релизы.

Лидером свежего чарта оказалась Call of Duty: Black Ops 6, следом за ней расположилась Factorio с дополнением Space Age — у них 2 и 3 места соответственно, а аниме-файтинг Dragon Ball: Sparking! ZERO рухнул сразу на 10 место.

Кроме того, в топ-10 вернулсь Hogwarts Legacy, которой помогла скидка в 70%. Многопользовательская игра Liarʼs Bar продолжает пользоваться успехом у пользователей Steam и занимает пятую строчку.

  1. Call of Duty: Black Ops 6;
  2. Factorio;
  3. Factorio: Space Age;
  4. Steam Deck;
  5. Liar's Bar;
  6. EA SPORTS FC 25;
  7. Hogwarts Legacy;
  8. Forza Horizon 4;
  9. Dragon Ball: Sparking! ZERO.
4
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
UnstoppableMaddox

а там че денуло стоит

0
Universe of Knowledge
0
Despot_Aspid

Factorio шедевр, игра на все времена, так что заслуженно.

-7
Mitya Architect

а че минусуют? не получилось построить заводик)

-4
RedundantRutherford

Первое место, потому что топ.

Хейтеры пусть хейтят, а лучше колды на рынке шутеров нет и в обозримом будущем не ожидается.

-8
PeaceDuke72

Казуальный и примитивный, насквозь переполненный донатом, продаваемый каждый год по цене полноценной сюжетной игры, лучший шутер на рынке.
Ну что тут сказать: если ловить в сортире, то и рак рыба.

-3
ImUndecovahBruh PeaceDuke72

ну вы подеритесь еще лол

0
RedundantRutherford PeaceDuke72

Казуальный - да.

Примитивный - нет.

Донат? Только скины.

Каждый год продаётся полноценная сюжетная игра с тучей других режимов.

Дядя, у тебя явно проблемы, раз ты сидишь в группе и строчишь комментарии по игре, которую ненавидишь. Явно ощущается фанат владик брутала.

4
PeaceDuke72 RedundantRutherford

1)Только скины, и сколько батлпассов?
2)Сюжетной игрой назвать то, что имеет кампанию на 2 часа- это надо постараться.
3)Ты сюда явно гадить в комменты приходишь. Ведь в твоей помоечке наверно слова сказать нельзя без разрешения модератор-ки и нейросети?

-1
sapov PeaceDuke72

Оружие в БП бесплатно, сюжет в этой части на 10 часов. Есть крутейший режим зомби

2