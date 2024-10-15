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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.2 124 оценки

Call of Duty: Black Ops 6, MechWarrior 5: Clans, StarCraft: Remastered и многое другое появится в Game Pass

butcher69
Новости

Компания Microsoft анонсировала вторую волну игр, которые появятся в октябре на Game Pass. 17 октября начнется с возвращения Donut County для облака, ПК и консолей, а также дебютирует MechWarrior 5: Clans, доступная для подписчиков Game Pass Ultimate и PC Game Pass на облаке, ПК и Xbox Series X/S.

Call of Duty: Black Ops 6 выйдет 25 октября для облака, консолей и ПК. В этот же день, в рамках Game Pass Ultimate, облачную поддержку получат Call of Duty: Modern Warfare 3 и Call of Duty: Warzone. А 29 октября подписчики смогут снова поиграть в Ashen.

Для поклонников хэллоуинских приключений 31 октября дебютирует Dead Island 2 на Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Также 5 ноября появятся StarCraft: Remastered и StarCraft 2: Campaign Collection.

Но 31 октября несколько игр покинут сервис, включая Frog Detective: The Entire Mystery и Lonely Mountains: Downhill.

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