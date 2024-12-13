Call of Duty: Black Ops 6 на неделю стала бесплатной

Любите Call of Duty, но небыли уверены в покупке новой части? Тогда эта новость точно для вас! Бесплатная пробная версия Call of Duty: Black Ops 6 стала доступна на всех платформах. Продлится марафон невиданной щедрости до 20 декабря. За эту неделю вы сможете опробовать игру без обязательств — просто скачайте её и начните играть.

Также 13 декабря начнётся особое событие с двойным опытом (2XP) для уровней, оружия и боевого пропуска. Участвовать смогут даже игроки бесплатной версии, что даёт отличный шанс прокачаться быстрее.

Несмотря на щедрое предложение, не вся игра будет доступна в рамках бесплатной недели. Однопользовательская кампания и свежая карта режима "Зомби" Citadelle des Morts остаются эксклюзивом для полной версии. Однако значительная часть контента всё же открыта: мультиплеер (пусть и в урезанном формате) и старые карты режима "Зомби", включая Либерти-Фолс и Терминус, доступны для игры в стандартном и направленном режимах.

Так что, если вы хотите испытать легендарный геймплей Black Ops 6, улучшить свои навыки и получить максимум удовольствия, лучше даты не найти. Запасайтесь временем и погружайтесь в захватывающий мир Call of Duty!