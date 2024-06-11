Call of Duty: Black Ops 6 не займет 300 ГБ на вашем диске

Activision разъяснила, что Call of Duty: Black Ops 6 не будет требовать загрузки 300 Гб, несмотря на предыдущие сообщения.
Игроки начали паниковать по поводу размера Call of Duty этого года после того, как заметили ее страницу в магазине Xbox. На тот момент на странице было указано, что игра потребует 309,85 Гб загрузки для тех, кто надеется попасть в шутер от первого лица, созданный после холодной войны, когда он выйдет этой осенью. Такой объем жесткого диска большинства консолей PlayStation 5 и Xbox Series X | S окажется довольно большим, поэтому игроки, понятное дело, были очень обеспокоены.
С тех пор компания прояснила ситуацию, написав сообщение в X/Twitter. Известно, что в последние годы хитовая FPS-франшиза Activision требовала больших объемов памяти, но фанаты могут быть спокойны, зная, что Black Ops 6 не займет столько места.
Activision написала: «Поправка: Примерный размер файла, отображаемый на страницах предзаказа Black Ops 6, не является размером загрузки или объемом диска для Black Ops 6. Указанные размеры включают полную установку Modern Warfare II, Modern Warfare III, Warzone и всех соответствующих контент-паков, включая все локализованные языки, что не соответствует типичной установке игроков".
В сообщении добавляется, что при желании игроки смогут загрузить только Call of Duty: Black Ops 6 без языковых пакетов. К сожалению, сообщение не раскрывает, насколько большой будет игра, но обещает поделиться более подробной информацией «ближе к запуску».
Call of Duty: Black Ops 6 была анонсирована как новейшее дополнение к серии Black Ops от Treyarch в начале этого года, но первый хороший взгляд на игру появился вчера на Xbox Games Showcase и Black Ops 6 Direct. В этой части, созданной в 90-е годы, появится множество новых видов оружия и возможностей, включая всенаправленное движение и новые карты Zombies для возвращения кругового режима. Поскольку игра представляет новую эру Call of Duty, это также означает, что контент из Modern Warfare 2 и 3 не будет перенесен.
Все остальное, что вы пропустили на Xbox Games Showcase, вы можете найти здесь.
Оно вообще нисколько не займёт. Серия мертва.
Песец скоро игры будут один террабайт весить
Гигабайты зомби мультиплеер Кал уже не торт и.т.д.А хоть ктонить читал описание сюжета этой части как вам такое?
Шутер от первого лица, который переносит игроков в начало 1990-х годов, время тектонических сдвигов на мировой политической арене. Падение Берлинской стены, распад СССР и становление США в качестве единственной сверхдержавы создают уникальную и непредсказуемую атмосферу для разворачивающегося сюжета, полного неожиданных поворотов и шокирующих откровений.Будьте готовы к головокружительному калейдоскопу событий: от напряжённых перестрелок в тесных переулках до масштабных операций в экзотических локациях по всему миру. Вам предстоит принимать судьбоносные решения, от которых будет зависеть не только ваша жизнь, но и будущее целых народов.
Естественно местные всепропальщики и мамкины нытики по традиции заплакали. Но уже сколько лет можно отдельно загружать сюжетку/мульт/варзону и дмз, где варзона занимает 90 гигов, мульт 40, сколько занимает сюжета и дмз мне вообще никогда не было интересно, играть в сюжетки у сетевых шутеров - это удел хлебушков!