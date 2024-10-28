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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.1 161 оценка

Call of Duty: Black Ops 6 получила "смешанные" отзывы в Steam

Gruz_
Новости

На прошлой неделе состоялся релиз Call of Duty: Black Ops 6, и первые отзывы критиков об одиночной кампании игры были в основном положительными, однако уже через несколько дней после релиза шутер, игра стал объектом критики со стороны простых игроков.

На данный момент Call of Duty: Black Ops 6 получает далеко не самые лучшие отзывы в Steam. Сейчас в Steam у игры «смешанный» пользовательский рейтинг: из более чем 3 300 пользовательских рецензий на игру 36 % - отрицательные.

В многих отрицательных отзывов критикуется долгий и утомительный процесс установки игры, а также технические ошибки, проблемы с оптимизацией, проблемы с подключением к серверу и требования постоянного онлайна.

В положительных отзывах игроков можно найти немало похвал в адрес контента. Сообщество Valve подчеркивает, что сюжет кампании увлекателен, зомби-режим неплох, а столь разрекламированная система передвижения дает немало разнообразных впечатлений.

Call of Duty: Black Ops 6 доступна на Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 и PC.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
MrGamerDad

Только что возврат оформил: читеры, плохие карты, все уже с престижем спустя пару дней, нет баланса, платный звук, тупая кампания, убивают прям на респе.

3
Wing42
платный звук

Это как так?

Куколда, в сущности, официально скатилась в 2019 году, где хороший ганплей и мувмент соседствовали с абсолютно ублюдочным комьюнити из кемперья и консольных инвалидов (те же кемперы, только рангом ниже), SBMM и херовой видимостью на картах.

1
Антон Шуршинов Wing42
2
Wing42 Антон Шуршинов

О, сейчас бы корректное позиционирование звука в мультиплеерном шутере продавать, хотя, стоп, пагадити ка...
Ну что я могу сказать, этот разработчик уже нащупал одной ногой дно индустрии. С такими решениями дорога только в Ад.

1
Сергей Понащенко

Ну, зато, читерам, видимо, весело!!

1
Sider999

Сначала прочитал "смешные". На то и колда.

2
Пользователь ВКонтакте

А кто-то играет в Колду ради сюжетки? // Кейт Фостер

-3
Madiark

Я всегда играл код только ради кампаний, очень качественно и зрелищно сделана в отличий от многих других кампаний в шутерах, вот скачивать код ради однообразного ретард мультиплеера такое себе удовольствие

-2
Albero Madiark

Не пытайся мухам обьяснить что есть на свете что по вкуснее дер.ма! Они не поймут,им нравится 300 часов бегать в игре и делать квесты

-2