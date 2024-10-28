Call of Duty: Black Ops 6 получила "смешанные" отзывы в Steam

На прошлой неделе состоялся релиз Call of Duty: Black Ops 6, и первые отзывы критиков об одиночной кампании игры были в основном положительными, однако уже через несколько дней после релиза шутер, игра стал объектом критики со стороны простых игроков.
На данный момент Call of Duty: Black Ops 6 получает далеко не самые лучшие отзывы в Steam. Сейчас в Steam у игры «смешанный» пользовательский рейтинг: из более чем 3 300 пользовательских рецензий на игру 36 % - отрицательные.
В многих отрицательных отзывов критикуется долгий и утомительный процесс установки игры, а также технические ошибки, проблемы с оптимизацией, проблемы с подключением к серверу и требования постоянного онлайна.
В положительных отзывах игроков можно найти немало похвал в адрес контента. Сообщество Valve подчеркивает, что сюжет кампании увлекателен, зомби-режим неплох, а столь разрекламированная система передвижения дает немало разнообразных впечатлений.
Call of Duty: Black Ops 6 доступна на Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 и PC.
Только что возврат оформил: читеры, плохие карты, все уже с престижем спустя пару дней, нет баланса, платный звук, тупая кампания, убивают прям на респе.
Это как так?
Куколда, в сущности, официально скатилась в 2019 году, где хороший ганплей и мувмент соседствовали с абсолютно ублюдочным комьюнити из кемперья и консольных инвалидов (те же кемперы, только рангом ниже), SBMM и херовой видимостью на картах.
О, сейчас бы корректное позиционирование звука в мультиплеерном шутере продавать, хотя, стоп, пагадити ка...
Ну что я могу сказать, этот разработчик уже нащупал одной ногой дно индустрии. С такими решениями дорога только в Ад.
Ну, зато, читерам, видимо, весело!!
Сначала прочитал "смешные". На то и колда.
А кто-то играет в Колду ради сюжетки? // Кейт Фостер
Я всегда играл код только ради кампаний, очень качественно и зрелищно сделана в отличий от многих других кампаний в шутерах, вот скачивать код ради однообразного ретард мультиплеера такое себе удовольствие
Не пытайся мухам обьяснить что есть на свете что по вкуснее дер.ма! Они не поймут,им нравится 300 часов бегать в игре и делать квесты