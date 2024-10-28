Call of Duty: Black Ops 6 получила "смешанные" отзывы в Steam

На прошлой неделе состоялся релиз Call of Duty: Black Ops 6, и первые отзывы критиков об одиночной кампании игры были в основном положительными, однако уже через несколько дней после релиза шутер, игра стал объектом критики со стороны простых игроков.

На данный момент Call of Duty: Black Ops 6 получает далеко не самые лучшие отзывы в Steam. Сейчас в Steam у игры «смешанный» пользовательский рейтинг: из более чем 3 300 пользовательских рецензий на игру 36 % - отрицательные.

В многих отрицательных отзывов критикуется долгий и утомительный процесс установки игры, а также технические ошибки, проблемы с оптимизацией, проблемы с подключением к серверу и требования постоянного онлайна.

В положительных отзывах игроков можно найти немало похвал в адрес контента. Сообщество Valve подчеркивает, что сюжет кампании увлекателен, зомби-режим неплох, а столь разрекламированная система передвижения дает немало разнообразных впечатлений.

Call of Duty: Black Ops 6 доступна на Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 и PC.