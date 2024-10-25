Call of Duty: Black Ops 6 получила восторженные отзывы игроков и критиков

Релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоялся сегодня, 25 октября. Однако, несмотря на то, что прошло не так много времени, игра уже получила восторженные отзывы игроков и критиков.
Стоит отметить, что в Новой Зеландии игра стала доступна за день до мирового запуска, некоторые геймеры уже успели провести достаточно времени в проекте. Судя по комментариям в социальных сетях, люди считают, что многопользовательские карты действительно хороши.
Мне просто искренне нравится, что все карты новые. Такое ощущение, что прошло так много времени с тех пор, как мы получили действительно НОВЫЙ продукт.Отзыв на Call of Duty: Black Ops 6
Кроме отзывов геймеров, появился обзор от издания Xbox Era. Шутеру поставили оценку 8.5/10. Однако, критики оценивали только сюжетный режим.
Кампания Call of Duty: Black Ops 6 фантастическая. Это долгожданное возвращение в форму. Тонны разнообразия уровней и достаточно хорошая история делают эту игру моей любимой после перезагрузки Modern Warfare 2019 года.Xbox Era
В целом, геймеры хвалят игру за драйвовую сюжетную кампанию, оружие, механику «неограниченного движения», красивую графику и улучшенный режим «Зомби».
Навернули от души
Эх, если бы на вин 11 можно было поменять российский регион, то по подписке на месяц опробовал бы сюжетку)
Спасибо нвидиа за ключи, ща заценим
Что за ключи?)