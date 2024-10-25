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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.1 138 оценок

Call of Duty: Black Ops 6 получила восторженные отзывы игроков и критиков

Simple Jack
Новости

Релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоялся сегодня, 25 октября. Однако, несмотря на то, что прошло не так много времени, игра уже получила восторженные отзывы игроков и критиков.

Стоит отметить, что в Новой Зеландии игра стала доступна за день до мирового запуска, некоторые геймеры уже успели провести достаточно времени в проекте. Судя по комментариям в социальных сетях, люди считают, что многопользовательские карты действительно хороши.

Мне просто искренне нравится, что все карты новые. Такое ощущение, что прошло так много времени с тех пор, как мы получили действительно НОВЫЙ продукт.Отзыв на Call of Duty: Black Ops 6

Кроме отзывов геймеров, появился обзор от издания Xbox Era. Шутеру поставили оценку 8.5/10. Однако, критики оценивали только сюжетный режим.

Кампания Call of Duty: Black Ops 6 фантастическая. Это долгожданное возвращение в форму. Тонны разнообразия уровней и достаточно хорошая история делают эту игру моей любимой после перезагрузки Modern Warfare 2019 года.Xbox Era

В целом, геймеры хвалят игру за драйвовую сюжетную кампанию, оружие, механику «неограниченного движения», красивую графику и улучшенный режим «Зомби».

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-3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Диванный Боец

Навернули от души

4
hamshut

Эх, если бы на вин 11 можно было поменять российский регион, то по подписке на месяц опробовал бы сюжетку)

-1
Лидер Z

Спасибо нвидиа за ключи, ща заценим

-2
hamshut

Что за ключи?)

0