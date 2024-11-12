Call of Duty: Black Ops 6 пользуется популярностью на консолях в США, а на ПК её обошла бета-версия Monster Hunter Wilds

Call of Duty: Black Ops 6 стала самой популярной игрой на консолях PS5 и Xbox, в то время как на PC её обошла бета-версия Monster Hunter Wilds, занявшая второе место после Counter-Strike 2. По данным компании Circana, шутер от Activision продолжает удерживать лидирующие позиции на консолях, обойдя таких конкурентов, как Fortnite, GTA V и Roblox.
Интересно, что Monster Hunter Wilds вызвала большой резонанс среди PC-игроков и сразу закрепилась на второй позиции, однако её позиции на консолях оказались слабее: на PS5 игра заняла лишь 11-е место, а на Xbox вовсе не вошла в топ-15.
Что касается Dragon Age: The Veilguard, эта игра смогла войти в топ-30 на всех трёх платформах, хотя её показатели вовлечённости пока значительно уступают лидерам.
Call of Duty: Black Ops 6 побила рекорды Fortnite по числу игроков в США на старте и удерживает 58 % активных пользователей Xbox Series X|S и 37 % пользователей PS5. Как отметил аналитик Мэт Пискателла, на Xbox Series X|S только три игры удержали более 10 % игроков — Call of Duty, Fortnite и Roblox, а на PS5 — четыре, включая NBA 2K25. На Steam таким успехом могут похвастаться только Counter-Strike 2 и Monster Hunter Wilds.
Еще бы пинг и регистрацию урона починили чи шо там у них, чтоб в это хоть как-то играть можно было. Ты челу пол-обоймы в верхнюю часть тела выпускаешь (и попадаешь ведь), а он тебя в ноги убивает - гениально // Виктор Исаев
Щас бы играть в игру серваки которой в России заблокированы и удивляться что у тебя пинг 900 в игре)
Ну а че зато регион в стиме поменял как умный) // Денис Иванов
Дядя, причем тут steam? Через game pass не учили играть? И кто тебе сказал, что у меня пинг 900? Бабка нашептала или дедка? // Виктор Исаев
Через гамепасс игра в России не доступна тоже, ибо ты на умничах через костыльную смену региона от васи7777 подключаешься с русского ип на евро хост, разницу чуешь или по буковкам разобрать? Сам себе этот гемор сделал чел)) // Денис Иванов
«костыльная смена региона»? Это в которой надо зайти в настройки и выбрать другой регион? Тяжело-тяжело // Виктор Исаев
🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ути какой, а нече что под "сменой" региона в консоли меняется только язык? Суть соединения одна и та же остаётся, костыльная // Денис Иванов