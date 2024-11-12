Call of Duty: Black Ops 6 пользуется популярностью на консолях в США, а на ПК её обошла бета-версия Monster Hunter Wilds

Call of Duty: Black Ops 6 стала самой популярной игрой на консолях PS5 и Xbox, в то время как на PC её обошла бета-версия Monster Hunter Wilds, занявшая второе место после Counter-Strike 2. По данным компании Circana, шутер от Activision продолжает удерживать лидирующие позиции на консолях, обойдя таких конкурентов, как Fortnite, GTA V и Roblox.

Интересно, что Monster Hunter Wilds вызвала большой резонанс среди PC-игроков и сразу закрепилась на второй позиции, однако её позиции на консолях оказались слабее: на PS5 игра заняла лишь 11-е место, а на Xbox вовсе не вошла в топ-15.

Что касается Dragon Age: The Veilguard, эта игра смогла войти в топ-30 на всех трёх платформах, хотя её показатели вовлечённости пока значительно уступают лидерам.

Call of Duty: Black Ops 6 побила рекорды Fortnite по числу игроков в США на старте и удерживает 58 % активных пользователей Xbox Series X|S и 37 % пользователей PS5. Как отметил аналитик Мэт Пискателла, на Xbox Series X|S только три игры удержали более 10 % игроков — Call of Duty, Fortnite и Roblox, а на PS5 — четыре, включая NBA 2K25. На Steam таким успехом могут похвастаться только Counter-Strike 2 и Monster Hunter Wilds.