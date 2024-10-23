Call Of Duty: Black Ops 6 представляет первого небинарного оперативника в серии

В Call of Duty: Black Ops 6 впервые в серии появляется небинарный персонаж — Вольта Росси.
Росси, которого описывают как «умного уличного мошенника с аристократическими корнями», «покинувшего комфорт аристократии, чтобы создать себе новое имя в качестве специалиста по сбору информации», использует свои связи с семьёй Луттацци, чтобы получить «уникальное представление об Авалоне».
Как сообщает GamingBible, в описании Росси используются только местоимения «они» и «их», в то время как в описаниях других оперативников используются местоимения «он» и «его», «она» и «её», так что, по-видимому, это целенаправленный выбор со стороны Activision, указывающий на то, что Росси небинарна. Это огромный шаг вперёд в плане репрезентации в серии, напрямую связанный с агентом Беллом из Call of Duty: Black Ops Cold War.
В Call of Duty: Black Ops Cold War вы играете за вымышленного персонажа по имени Агент Белл. Когда-то вы были правой рукой советского офицера разведки и шпиона «Персея», но ЦРУ промыло вам мозги, чтобы вы помогли уничтожить его сеть.
Учитывая, что Белл — совершенно новый персонаж, в отличие от прошлых главных героев Call of Duty, вы можете изменить его пол до начала кампании.
Вы можете сделать его мужчиной, женщиной, небинарным или «классифицированным». Если вы выберете последние два варианта, то, как ни странно, Белл не будет издавать никаких звуков при получении урона. Очевидно, что небинарные люди устроены иначе.
Это делает Белла, с технической точки зрения, первым небинарным персонажем в Call of Duty. Но это решает игрок и не вписывается в его историю, и большинство людей выберут мужчину или женщину, тогда как Росси простой небинарный оператор.
Они там уже совсем е.........ись. Современная политическая Европа б...дь!🤢🤮🤢
Лицо просто огонь, чисто рэднек из Алабамы 🤣
Выглядит, как типичный киношный предатель/предательница.
Как будто куски других лиц в одно понапихали нелепо
одно лицо
Началось в колхозе утро.
Это отвратительно! Зачем мне, игроку, знать о сексуальной жизни оперативников? И зачем мне в принципе нужен выбор "бинарности" оперативника? Тут у нас игра про войну или про радужных пони? Это же нелепо... Меня оперативники интересуют только как боевые единицы. От того, что оперативник объявит себя небинарной персоной, он не станет более эффективной боевой единицей в бою. Нафига вообще такое совать в игру про современную войну?
Тут я спорить не буду. Они действительно устроены иначе - у них проблемы с головой, к сожалению. Будь наш мир здоров, их бы отправили к врачу лечиться. Но наш мир болен, к сожалению. И только потому в играх происходит такая дичь, как выбор "бинарности" - это отвратительно.
Ну наконец-то класс "боевой вертолёт" в тему.
Рептилоид😁
Майкрософт, что бы вас эта небинарная личность в одно место полюбила....
Теперь и CoD испоганили лгбт-фем дерьмицом
в этм весь смысл у них, они не хотят создать что-то своё, своё у них всегда гуано выходит, они хотят испортить то, что любят нормальные люди
до этого то шкурки всяких рэперюг не смушали.
Гребаная страна долбанутых шизойдов. Сколько их там уже?
Минус продажи)
У Street Fighter 6 было "минус продажи"? А у второго "Человека-паука"? Может, всякие Forspoken провалились, просто потому что это плохие игры, а не потому что в них был прогрессивный контент? Да не, бред какой-то.
Вот именно.
Открою действительность, СФ6 по продажам не дотянул даже до 5-ки, хотя потенциал был раза в два больше, его спасает только тот факт, что она пригодна для киберспорта у азиатов, которым насрать на повестку, они её игнорят. Второй ЧП провал, ДЛС отменили, выкатили порт на пк.
Нет, какой бы не была игра, хорошей или плохой, навязывание повестки делает её не употребляемой для нормального и разборчивого геймера.
Во дебилы. Аристократия подразумевает породу, ведь те веками роднились с такими же богатыми и красивыми людьми (деньги позволяют хорошее питание и медуслуги). А тут видны гены выходца из низов. Вон посмотреть только на состав групп из поколения Битлз, большинство на рожу страшные, ведь родились в рабочих районах.
Даладно, нормальные у битлов рожи. Ну кроме Ринго Стара)
Страхолюдище.
А с этого поржал
Ну какие же там дебилы. Сами не понимают что это за неведомы зверюшки, какого они пола и какие звуки должны издавать, но запихать в игру надо
ну вот и всё
ну и урод!
Зато можно будет гасить небинарных оперативников 🤣... // Александр Шишкин
Конченые!
аххахахаха // Андрей Павлов
Нах таких оперов, оно не знает кто оно, но автомат дайте