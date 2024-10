Call Of Duty: Black Ops 6 представляет первого небинарного оперативника в серии

В Call of Duty: Black Ops 6 впервые в серии появляется небинарный персонаж — Вольта Росси.



Росси, которого описывают как «умного уличного мошенника с аристократическими корнями», «покинувшего комфорт аристократии, чтобы создать себе новое имя в качестве специалиста по сбору информации», использует свои связи с семьёй Луттацци, чтобы получить «уникальное представление об Авалоне».

Как сообщает GamingBible, в описании Росси используются только местоимения «они» и «их», в то время как в описаниях других оперативников используются местоимения «он» и «его», «она» и «её», так что, по-видимому, это целенаправленный выбор со стороны Activision, указывающий на то, что Росси небинарна. Это огромный шаг вперёд в плане репрезентации в серии, напрямую связанный с агентом Беллом из Call of Duty: Black Ops Cold War.



В Call of Duty: Black Ops Cold War вы играете за вымышленного персонажа по имени Агент Белл. Когда-то вы были правой рукой советского офицера разведки и шпиона «Персея», но ЦРУ промыло вам мозги, чтобы вы помогли уничтожить его сеть.



Учитывая, что Белл — совершенно новый персонаж, в отличие от прошлых главных героев Call of Duty, вы можете изменить его пол до начала кампании.



Вы можете сделать его мужчиной, женщиной, небинарным или «классифицированным». Если вы выберете последние два варианта, то, как ни странно, Белл не будет издавать никаких звуков при получении урона. Очевидно, что небинарные люди устроены иначе.



Это делает Белла, с технической точки зрения, первым небинарным персонажем в Call of Duty. Но это решает игрок и не вписывается в его историю, и большинство людей выберут мужчину или женщину, тогда как Росси простой небинарный оператор.