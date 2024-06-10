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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6 68 оценок

Call of Duty: Black Ops 6 - самая большая игра CoD: для нее потребуется более 300 ГБ пространства на Xbox Series X/S

Simple Jack
Новости

Согласно данным Xbox Store, на консолях Xbox Series X/S при запуске в конце этого года Call of Duty: Black Ops 6 будет занимать 309,85 ГБ. Это самая большая игра Call of Duty на сегодняшний день.

Мы уже привыкли к тому, что игры на старте занимают более 100 ГБ дискового пространства. Фанаты Call of Duty еще больше привыкли к подобным играм, учитывая обширную историю обновлений Warzone, в результате которых игра заняла более 300 ГБ у многих игроков на разных системах.

Однако даже с учетом этого Black Ops 6 весом более 300 ГБ на момент запуска выглядит довольно удивительно, особенно если учесть, что со временем игра будет становиться все больше и больше, учитывая быструю скорость выпуска патчей и обновлений для игр Call of Duty.

-12
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
T3ermi

309,85 ГБ

Числа, Мейсон, что они обозначают?

8
Nekromant34

😆😆😆

0
iamV1nger

- Пейн, я не чувствую свободной памяти...

- Так у тебя ее нет.

0
AndralStormborn

Что можно напихать на 300гб в шутер? Текстуры 8к?

7
yrroodd

16k текустуры))
Озвучка на нескольких языках?Несколько сотен скинчиков на каждую пушечку,перса,абилку?Тонны не нужных файлов,которые можно оптимизировать или и вовсе удалить,но зачем?Пускай люди покупают новые диски )

0
VIGITAL1

Чел разраб про фотограметрию рассказывал.Из за этого наверное .

-1
PolGhost

Как обычно, скинчики. Их ради микротранзакций понапихают в огромном количестве, вот и весит столько

0
VinegaryLeander VIGITAL1

Фотограмметрия уже давно используется в геймдеве. При чем здесь это?

0
Jayne Cobb
2
вупсич пупсич

Что енто такое?

0
gameplaynostalgia

Тяжёлый кусок кала

1
Insid3ad

Как это уже достало! Нельзя что ли сделать возможность скачивать только сюжетку или только мультиплеер или только зомби режим? Я например только сюжетку прохожу, поэтому нахрена мне эти лишние 250гб!

1
TheCalvariam

сейчас бы этот кал проходить, и усираться качать 300гб

1
ImUndecovahBruh

так давно уже можно...

ну т.е. по крайней мере в Стиме можно. Про консоли не знаю.

0
riptor2012

Засада!

1
Андрей Ккккк

Смешно будет когда окажется что сюжетка на часов 7-10 при таком размере. Действительно, зачем оптимизировать, всё равно схаааваааааююююютт.

1
ViscousNetharion

3 недели назад качал 210гб Modern Warfare 2 (2022) ради сюжетки (около 8 часов)

0
kotasha

На младшей модели это почти вся память.

1
D1GPRacer

И это стандартная игра, потом ещё обновы понавыходят, ещё гигов на 100 минимум.

А самое печально что разрабы бывают такие обновы выкатывают что приходится всю игру перекачать...

1
Bassota277

300гб и сюжетка опять на несколько часов

1
Eclair_93

И что же там напихали на 300гб, учитывая что в основе это будет онлайн дро*ево.

0
GALAHAD4651

Очень Увесистый Калл of Duty получается!

0
Wing42

Снова 300 гигабайт мыльных текстур, которые разрабатывающее Black Cocks IIIIII дурачьё снова не смогло сжать в архив.

0
bysaturn

Давно пора хотя бы из старых игр выпиливать низкие настройки графики, ибо их уже никто не использует, а место всё это занимает. Тут из 300 гигов около 200 точно занимает 4-5 вариантов качества текстур. А вообще такие размеры это дичь.

-10
MunchkiN 616

модульные только игры делать
но пожалуй я считаю что игра должна быть цельная монолитная и мне не надо было выбирать где что-то там для нее скачать и все озвучки и переводы мира.

0
RavinSakara

Чел... ты такую сейчас фигню написал. Как пре-сеты графики могут занимать место? Это буквально текстовый документ с параметрами отображения...

1
Unicorling

Видно сразу человека который не знает как работает движок

1