Call of Duty: Black Ops 6 - самая большая игра CoD: для нее потребуется более 300 ГБ пространства на Xbox Series X/S

Согласно данным Xbox Store, на консолях Xbox Series X/S при запуске в конце этого года Call of Duty: Black Ops 6 будет занимать 309,85 ГБ. Это самая большая игра Call of Duty на сегодняшний день.
Мы уже привыкли к тому, что игры на старте занимают более 100 ГБ дискового пространства. Фанаты Call of Duty еще больше привыкли к подобным играм, учитывая обширную историю обновлений Warzone, в результате которых игра заняла более 300 ГБ у многих игроков на разных системах.
Однако даже с учетом этого Black Ops 6 весом более 300 ГБ на момент запуска выглядит довольно удивительно, особенно если учесть, что со временем игра будет становиться все больше и больше, учитывая быструю скорость выпуска патчей и обновлений для игр Call of Duty.
309,85 ГБ
Числа, Мейсон, что они обозначают?
😆😆😆
- Пейн, я не чувствую свободной памяти...
- Так у тебя ее нет.
Что можно напихать на 300гб в шутер? Текстуры 8к?
16k текустуры))
Озвучка на нескольких языках?Несколько сотен скинчиков на каждую пушечку,перса,абилку?Тонны не нужных файлов,которые можно оптимизировать или и вовсе удалить,но зачем?Пускай люди покупают новые диски )
Чел разраб про фотограметрию рассказывал.Из за этого наверное .
Как обычно, скинчики. Их ради микротранзакций понапихают в огромном количестве, вот и весит столько
Фотограмметрия уже давно используется в геймдеве. При чем здесь это?
Что енто такое?
Тяжёлый кусок кала
Как это уже достало! Нельзя что ли сделать возможность скачивать только сюжетку или только мультиплеер или только зомби режим? Я например только сюжетку прохожу, поэтому нахрена мне эти лишние 250гб!
сейчас бы этот кал проходить, и усираться качать 300гб
так давно уже можно...
ну т.е. по крайней мере в Стиме можно. Про консоли не знаю.
Засада!
Смешно будет когда окажется что сюжетка на часов 7-10 при таком размере. Действительно, зачем оптимизировать, всё равно схаааваааааююююютт.
3 недели назад качал 210гб Modern Warfare 2 (2022) ради сюжетки (около 8 часов)
На младшей модели это почти вся память.
И это стандартная игра, потом ещё обновы понавыходят, ещё гигов на 100 минимум.
А самое печально что разрабы бывают такие обновы выкатывают что приходится всю игру перекачать...
300гб и сюжетка опять на несколько часов
И что же там напихали на 300гб, учитывая что в основе это будет онлайн дро*ево.
Очень Увесистый Калл of Duty получается!
Снова 300 гигабайт мыльных текстур, которые разрабатывающее Black Cocks IIIIII дурачьё снова не смогло сжать в архив.
Давно пора хотя бы из старых игр выпиливать низкие настройки графики, ибо их уже никто не использует, а место всё это занимает. Тут из 300 гигов около 200 точно занимает 4-5 вариантов качества текстур. А вообще такие размеры это дичь.
модульные только игры делать
но пожалуй я считаю что игра должна быть цельная монолитная и мне не надо было выбирать где что-то там для нее скачать и все озвучки и переводы мира.
Чел... ты такую сейчас фигню написал. Как пре-сеты графики могут занимать место? Это буквально текстовый документ с параметрами отображения...
Видно сразу человека который не знает как работает движок