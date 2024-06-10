Call of Duty: Black Ops 6 - самая большая игра CoD: для нее потребуется более 300 ГБ пространства на Xbox Series X/S

Шутер от первого лица, который переносит игроков в начало 1990-х годов, время тектонических сдвигов на мировой политической арене. Падение Берлинской стены, распад СССР и становление США в качестве единственной сверхдержавы создают уникальную и непредсказуемую атмосферу для разворачивающегося сюжета, полного неожиданных поворотов и шокирующих откровений.

Будьте готовы к головокружительному калейдоскопу событий: от напряжённых перестрелок в тесных переулках до масштабных операций в экзотических локациях по всему миру. Вам предстоит принимать судьбоносные решения, от которых будет зависеть не только ваша жизнь, но и будущее целых народов.

И разумеется Black Ops 6 предлагает сетевой режим. 16 новых карт, включая 12 классических арен для 6х6 сражений и 4 уникальных локации для режима «Удар», обеспечат бесконечные часы многопользовательских баталий.

Но что же делать, если вы устали от борьбы с живыми противниками? Не беда. Культовый режим «Зомби» возвращается в Black Ops 6, чтобы бросить вам вызов в борьбе против бесчисленных орд нежити. Две совершенно новые карты, доступные уже на старте, погрузят вас в атмосферу первобытного ужаса и отчаяния. Сможете ли вы и ваши товарищи выстоять против неумолимого натиска живых мертвецов? Это будет настоящая проверка на прочность.