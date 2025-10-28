Call of Duty: Black Ops 6 снова станет временно бесплатной

Activision объявила, что шутер от первого лица Call of Duty: Black Ops 6 снова станет временно бесплатным для всех желающих. Предложение стартует 28 октября и продлится до 3 ноября. Поиграть можно будет только в мультиплеер и зомби-режим — никакой сюжетной кампании.
Примечательно, что это уже вторая подобная акция менее чем за месяц. Сначала Call of Duty: Black Ops 6 сделали временно бесплатной одновременно с релизом Battlefield 6, а теперь — со стартом первого сезона и выходом королевской битвы шутера EA и Battlefield Studios.
В бесплатной версии Call of Duty: Black Ops 6 игроков ждут свыше 40 карт и больше 10 режимов для сетевой игры, а также 6 локаций в режиме «Зомби». В последнем пользователи смогут также активировать «Режиссерский» режим с подсказками.
Контент пробной версии Call of Duty: Black Ops 6
В Call of Duty: Black Ops 6 ранее стартовал шестой сезон. Он посвящен празднованию Хэллоуина, а геймеры могут опробовать контент, связанный с культовыми хоррор-франшизами — «Пятницей, 13-е», «Детскими играми» и «Хищником» (включая будущий фильм «Хищник: Планета смерти»).
Без сюжета даром ненадо этих режимов ещё хватило с bo1 2
На зелёном с недавнего времени бесплатно)))
"Поиграть можно будет только в мультиплеер и зомби-режим — никакой сюжетной кампании"
че у тебя в зеленом магазине бесплатно? мультиплеер с зомби? доlboeb сказочный!
Не запускается, пробовал
Чет как увидел среди оперативников персонажей мультфильма американского папаши чуть не блеванул. Это не скины это оперативник млять
оно боится
Студии Sony поздравляют своих коллег открытками, а студии Microsoft открывают бесплатный доступ к COD в день выхода The Other Worlds 2.