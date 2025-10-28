Call of Duty: Black Ops 6 снова станет временно бесплатной

Activision объявила, что шутер от первого лица Call of Duty: Black Ops 6 снова станет временно бесплатным для всех желающих. Предложение стартует 28 октября и продлится до 3 ноября. Поиграть можно будет только в мультиплеер и зомби-режим — никакой сюжетной кампании.

Примечательно, что это уже вторая подобная акция менее чем за месяц. Сначала Call of Duty: Black Ops 6 сделали временно бесплатной одновременно с релизом Battlefield 6, а теперь — со стартом первого сезона и выходом королевской битвы шутера EA и Battlefield Studios.

В бесплатной версии Call of Duty: Black Ops 6 игроков ждут свыше 40 карт и больше 10 режимов для сетевой игры, а также 6 локаций в режиме «Зомби». В последнем пользователи смогут также активировать «Режиссерский» режим с подсказками.

Контент пробной версии Call of Duty: Black Ops 6

В Call of Duty: Black Ops 6 ранее стартовал шестой сезон. Он посвящен празднованию Хэллоуина, а геймеры могут опробовать контент, связанный с культовыми хоррор-франшизами — «Пятницей, 13-е», «Детскими играми» и «Хищником» (включая будущий фильм «Хищник: Планета смерти»).