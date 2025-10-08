Call of Duty: Black Ops 6 станет бесплатной на неделю за день до релиза Battlefield 6

Пробный период продлится неделю — с полным доступом к сюжетной кампании

Activision объявила, что в течение недели любой желающий сможет бесплатно поиграть в Call of Duty: Black Ops 6. Акция начнется 9 октября в 19:00 МСК (за день до релиза Battlefield 6), а завершится 16 октября в 20:00 МСК.

В пробном периоде впервые будет доступна сюжетная кампания целиком. Также геймеры смогут опробовать мультиплеер и зомби-режим — более 40 карт в первом и все 6 во втором, новый контент хэллоуинского события The Haunting и многое другое. А вот доступ к рейтинговым матчам в бесплатном периоде не дадут.

9 октября также стартует шестой сезон в Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone. Он будет посвящен празднованию Хэллоуина, а геймеры смогут опробовать контент связанный с культовыми хоррор-франшизами — «Пятница, 13-е», «Детские игры» и «Хищник».