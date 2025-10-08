Call of Duty: Black Ops 6 станет бесплатной на неделю за день до релиза Battlefield 6

Пробный период продлится неделю — с полным доступом к сюжетной кампании
Activision объявила, что в течение недели любой желающий сможет бесплатно поиграть в Call of Duty: Black Ops 6. Акция начнется 9 октября в 19:00 МСК (за день до релиза Battlefield 6), а завершится 16 октября в 20:00 МСК.
В пробном периоде впервые будет доступна сюжетная кампания целиком. Также геймеры смогут опробовать мультиплеер и зомби-режим — более 40 карт в первом и все 6 во втором, новый контент хэллоуинского события The Haunting и многое другое. А вот доступ к рейтинговым матчам в бесплатном периоде не дадут.
9 октября также стартует шестой сезон в Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone. Он будет посвящен празднованию Хэллоуина, а геймеры смогут опробовать контент связанный с культовыми хоррор-франшизами — «Пятница, 13-е», «Детские игры» и «Хищник».
Похоже, авторы Call of Duty о чём-то переживают
Axyеть, каждый год, перед релизом новой части, старая становится временно бесплатной. Но сейчас же совсем другой случай, да?
И бетку новой они продлили просто так, да?)
тих тих, ты сломаешь его маня мирок)
Я чисто из принципа 9го числа батлу куплю
И зачем покупать продукт, чисто из-за ненависти к другому продукту? По моему ты попался на скам EA которая снова давит на то что "А в Battlefield лучше", как это было с 3-кой и MW3, только что та кусок мусора от корпорации жаждущей бабла которая уже сказала что не факт что в Battlefield 6 не появятся клоунские скины, что другая Activision которая пытается отыграться на фоне конкурента, а ты в ней прости "дурачёк" который попался на крючёк одной из корпораций. Уж поверь мне, пройдёт время и BF6 пойдёт по наклонной уже на этапе поддержки как это обычно всегда бывает, лучше подожди скидок, которые будут процентов 50 и тогда уже покупай BF6
Ахах, жалкие потуги мелкомягких) зато как пафосно говорили недавно "мы не боимся релиза BF6"
Ахаха, как же они жалки)
Страх и ненависть в Активижен
Плач и отчаяние в Микрософт
Сидели бы уже на жопе ровно, нет надо поерзать
Как же они хотят поднаср*ть электроникам
9 октября стартует 6 сезон. На старте 2 и 4 тоже давали бесплатные выходные. Закономерность улавливаешь или бф головного мозга мешает видеть что-либо еще?
Зачем в каждом посте приписывать баттлкал 6? Вот к чему он здесь?
Ну вот кампанию и пройду
Странно, что ты не прошёл её раньше. Игра то давно как взломана.
Так вроде там геморрой с ней, save нет и все надо за один раз пройти. (хотя она вроде как короткая)