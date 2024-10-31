Call of Duty: Black Ops 6 станет одной из первых игр, которая получит поддержку AMD FSR 4

В новом ролике про процессор Ryzen 7 9800X3D компания AMD также подчеркнула свое партнерство с Activision, которая недавно выпустила Black Ops 6, последнюю часть серии Call of Duty. Согласно видео, AMD сотрудничает с разработчиками игр, чтобы обеспечить наилучший FSR 3.1 в последней версии COD, а также работает над следующим поколением FSR.

Никаких особых подробностей раскрыто не было. Ожидается, что в новой версии FSR будет использован алгоритм машинного обучения, как и предполагалось ранее. Хотя AMD не раскрыла информации о том, как именно технологии будут внедрены в Black Ops 6, предполагается, что они помогут в устранении артефактов и повышении общего качества изображения.

Согласно заявлениям руководства AMD, новые технологии будут сосредоточены на улучшении времени автономной работы и производительности, а не только на максимизации фреймов в секунду. Компания планирует запустить серию графических процессоров Radeon RX 8000, также известных как RDNA4, в начале 2025 года, которые будут оснащены улучшенными возможностями искусственного интеллекта, включая возможные тензорные ядра, аналогичные тем, что используются в графических картах NVIDIA RTX.