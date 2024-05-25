Call of Duty: Black Ops 6 также выйдет на PS4 и Xbox One, согласно известному инсайдеру

Call of Duty: Black Ops 6 также выйдет на PS4 и Xbox One, сообщил известный инсайдер Том Хендерсон, который имел возможность проверить правдивость этого слуха, поговорив с некоторыми сотрудниками GameStop и с самими разработчиками игры.

Слух начал распространяться на Reddit, когда кто-то опубликовал документ GameStop, касающийся открытия предварительных заказов на только что анонсированную Call of Duty: Black Ops 6. Артикул новой части серии для PS4 хорошо виден в таблице, тогда как версия для Xbox предполагается кросс-генной, и это должно быть причиной того, что конкретный артикул для Xbox One не отображается на листе.

На самом деле, уже в феврале 2023 года сам Хендерсон написал, что Call of Duty 2024 также может выйти на PS4 и Xbox One, так что новая информация, по сути, является подтверждением слуха, который циркулировал уже несколько месяцев.

Учитывая огромную базу пользователей PS4, становится ясно, что для такой успешной серии, как Call of Duty, выбор выпуска исключительно на платформах текущего поколения будет означать отказ от больших денег. По этой причине возможный выпуск Black Ops 6 также на предыдущих флагманах Sony и Microsoft не кажется маловероятным.