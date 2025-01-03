ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.4 297 оценок

Call of Duty: Black Ops 6 удерживает лидерство в свежем чарте Британии

butcher69
Новости

Call of Duty: Black Ops 6 продолжает удерживать лидерство в чарте продаж игр в Великобритании за неделю с 22 по 28 декабря. Стоит отметить, что в чарте учитываются только физические копии

Второе место заняло Hogwarts Legacy, не теряющее популярности, а замыкает тройку EA Sports FC 25. Остальные позиции топ-10 заполнены играми Nintendo, включая Super Mario Party Jamboree на пятом месте и Nintendo Switch Sports на седьмом, что подчеркивает их актуальность в праздничный сезон. Также в список вернулись хиты прошлых лет: Elden Ring, GTA 5 и Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

  1. Call of Duty: Black Ops 6
  2. Hogwarts Legacy
  3. EA Sports FC 25
  4. Mario Kart 8 Deluxe
  5. Super Mario Party Jamboree
  6. Elden Ring
  7. Nintendo Switch Sports
  8. GTA 5
  9. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
  10. Sonic X Shadow Generations
-10
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
V_Dreamvoice

лидерство на букву "п"

1
RSV_GAMER_1987

похоже в британии любят играть только в овно

1