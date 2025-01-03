Call of Duty: Black Ops 6 удерживает лидерство в свежем чарте Британии

Call of Duty: Black Ops 6 продолжает удерживать лидерство в чарте продаж игр в Великобритании за неделю с 22 по 28 декабря. Стоит отметить, что в чарте учитываются только физические копии
Второе место заняло Hogwarts Legacy, не теряющее популярности, а замыкает тройку EA Sports FC 25. Остальные позиции топ-10 заполнены играми Nintendo, включая Super Mario Party Jamboree на пятом месте и Nintendo Switch Sports на седьмом, что подчеркивает их актуальность в праздничный сезон. Также в список вернулись хиты прошлых лет: Elden Ring, GTA 5 и Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.
- Call of Duty: Black Ops 6
- Hogwarts Legacy
- EA Sports FC 25
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Party Jamboree
- Elden Ring
- Nintendo Switch Sports
- GTA 5
- Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
- Sonic X Shadow Generations
лидерство на букву "п"
похоже в британии любят играть только в овно