Call of Duty: Black Ops 6 удерживает лидерство в свежем чарте Британии

Call of Duty: Black Ops 6 продолжает удерживать лидерство в чарте продаж игр в Великобритании за неделю с 22 по 28 декабря. Стоит отметить, что в чарте учитываются только физические копии

Второе место заняло Hogwarts Legacy, не теряющее популярности, а замыкает тройку EA Sports FC 25. Остальные позиции топ-10 заполнены играми Nintendo, включая Super Mario Party Jamboree на пятом месте и Nintendo Switch Sports на седьмом, что подчеркивает их актуальность в праздничный сезон. Также в список вернулись хиты прошлых лет: Elden Ring, GTA 5 и Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.