Call of Duty: Black Ops 6 запускает бесплатный пробный период, совпадающий со стартом первого сезона Battlefield 6

Call of Duty: Black Ops 6 откроет бесплатный доступ к многопользовательскому режиму и Zombies с 28 октября. Интересно, что в тот же день стартует первый сезон Battlefield 6, где появится долгожданный режим Battle Royale под названием REDSEC.

Выход Call of Duty: Black Ops 7 запланирован на 14 ноября, однако Activision решила напомнить о предыдущей части. Несмотря на то, что бета-версия новой игры не собрала большого внимания, Black Ops 6 получила хорошие отзывы от игроков и критиков. В этом году лидерство среди шутеров, по мнению многих, удерживает Battlefield 6 благодаря впечатляющей графике и увлекательному геймплею, однако Activision решила составить конкуренцию.

Согласно публикации в официальном аккаунте Call of Duty в Twitter/X, пробный период Black Ops 6 продлится до 3 ноября и позволит опробовать все карты, включая новые Gravity и Mothball. Также игрокам будет доступен хэллоуинский ивент The Haunting с появлением Джейсона и Хищника. Кампания останется эксклюзивом Xbox Game Pass.

Напомним, что 28 октября Battlefield 6 начнёт первый сезон, который добавит новые карты и оружие, а также представит режим REDSEC. Этот Battle Royale должен стать главным событием обновления. Вполне возможно, что совпадение дат — не случайность, а ответный шаг Activision на успех конкурентов.