Call of Duty на PS5 похудеет на более чем 100 ГБ

Activision давно критикуют за то, что приложение Call of Duty слишком велико. На PS5 его текущий размер составляет 126,2 ГБ (версия 01.078.000)... И это далеко не самый большой размер, которого когда-либо достигал этот популярний шутер.
Датамайнеры обнаружили в базе данных PlayStation, что с релизом следующего обновления (01.080.000) объём HQ-файлов приложения Call of Duty на PS5 и PS4 уменьшится более чем на 100 ГБ.
Так, на Playstation 5 размер базы сократится со 126 ГБ до 25,77 ГБ, то есть игроки освободят более 100 ГБ на своих SSD. Для PS4 изменения не столь радикальны, но все же заметны: версия 1.78 весила около 81 ГБ, а после обновления 1.80 будет занимать 62 ГБ. Пока неизвестно, как удалось добиться такого результата. Возможно, разработчики оптимизировали размер определенных данных и удалили часть контента.
По мнению многочисленных пользователей, это действительно «лучшее, что сделала CoD за последние годы». Разумеется , разработчики обычно ищут способы оптимизировать свои игры, но многие считают, что в данном случае мотивирующим фактором послужила Battlefield 6.
Безумие. После того как разработчики Battlefield 6 заявили, что минимальный размер установки игры составляет 55 ГБ, а рекомендуемый — 80 ГБ. Не прошло и месяца, как CoD оптимизировала свою установку, уменьшив ее размер более чем на 100 ГБ. Конкуренция всегда полезна для игр
Так это из за того, что пара игр уходят из лаунчера COD, вот и место освобождается. Это не оптимизация.
со всеми этими играми игра весит 250 гб, так что это как раз оптимизон какой то
