Читы выходят на новый уровень: новый хак для Black Ops 6 и Warzone позволяет просто отключать игроков от шутера

Разработчики уже обещали усилить защиту от читеров с выходом второго сезона — 28 января 2025 года, но через четыре дня после обновления проблема только усугубилась. Теперь проблема читеров в Call of Duty выходит на новый уровень. В сети появились сообщения о новой уязвимости, позволяющей нечестным игрокам принудительно отключать других участников матчей в Black Ops 6 и Warzone. Судя по всему этим хаком уже активно пользуются в сетевых матчах и королевской битве.

Пользователь под ником ItsHapa опубликовал видеодоказательства того, как злоумышленник использует чит, позволяющий видеть сквозь стены и специальный инструмент, позволяющий ему выбрасывать противников из игры по своему желанию. В результате команда, в которой находился читер, получила автоматическую победу после массового отключения оппонентов.

Подобные читерские методы вызывают серьезное беспокойство, особенно в рейтинговых матчах, где такие атаки приводят к потере рейтинга (SR) у игроков. Это может сделать соревновательный режим полностью несбалансированным и непригодным для игры. Возвращение рейтинга после поражения в таких матчах никто не гарантирует.

На этом фоне всё больше игроков вспоминают обещания разработчиков о развитии Ricochet — системы античита, которая должна была справиться с проблемой. Однако пока читеры остаются на шаг впереди, что делает игру неиграбельной для многих честных пользователей.