Читы выходят на новый уровень: новый хак для Black Ops 6 и Warzone позволяет просто отключать игроков от шутера

Разработчики уже обещали усилить защиту от читеров с выходом второго сезона — 28 января 2025 года, но через четыре дня после обновления проблема только усугубилась. Теперь проблема читеров в Call of Duty выходит на новый уровень. В сети появились сообщения о новой уязвимости, позволяющей нечестным игрокам принудительно отключать других участников матчей в Black Ops 6 и Warzone. Судя по всему этим хаком уже активно пользуются в сетевых матчах и королевской битве.
Пользователь под ником ItsHapa опубликовал видеодоказательства того, как злоумышленник использует чит, позволяющий видеть сквозь стены и специальный инструмент, позволяющий ему выбрасывать противников из игры по своему желанию. В результате команда, в которой находился читер, получила автоматическую победу после массового отключения оппонентов.
Подобные читерские методы вызывают серьезное беспокойство, особенно в рейтинговых матчах, где такие атаки приводят к потере рейтинга (SR) у игроков. Это может сделать соревновательный режим полностью несбалансированным и непригодным для игры. Возвращение рейтинга после поражения в таких матчах никто не гарантирует.
На этом фоне всё больше игроков вспоминают обещания разработчиков о развитии Ricochet — системы античита, которая должна была справиться с проблемой. Однако пока читеры остаются на шаг впереди, что делает игру неиграбельной для многих честных пользователей.
Какая же игра дырявая, и за столько лет лучше не стало, штампуют каждый год с теми же болячками, все деньги в рекламу уходят.
На рисовку скинов у них деньги уходят походу)
Так их давно уже нейросеть генерирует
Да подтверждаю много читеров, Я лично поймал уже более 50 и это только за первый сезон. Такого не было НИКОГДА! Я играю в мульт колды с Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) . Пожадничали, впихнули в пасс для 3,14 вот вам и результат, чел просто не дорожит аккаунтом и игрой, так как за неё не платит. Раньше хоть кроссплей можно было отключить, теперь фик.
А зачем что то править..хомячки все равно играют и тратят баснословные бабки на скинчики и тд.
На следующий год очередная часть конвейера выйдет и так же будет много выручки.
Изменения и улучшения если и будут, то только для галочки. Создать видимость работы. Так не только тут, у многих проектов такая болезнь.
Меньше народа, больше кислорода.
Улучшат античит... ЛОЛ, а тот чит который который сами же и продают тоже улучшат чтобы он проходил?)))
каждый издатель такого онлайн донатного Г... делает и продает читы/мод под свою поделку, за которую конечно же не банит покупателя, если тот в прямую не палится, и то по докам может сказать что нарушений не обнаружено, как сейчас делает большинство онлайн сервисов, просто потому что нарушитель платит обладателю сервиса бабло... отконтролить такое нереально, если только реальный проффи займется отслеживанием и выявлением нарушений подобных(в играх онлайн) иначе это будет продолжаться и усугубляться
пфф, только отключать. Читерастики в гта онлайн могут тебя на недельку-другую вообще в мульте забанить. При чём по-разному, кто-то просто не даст подключиться, кто-то будет игру крашить. Пусть привыкают к тому, как нищие компании-миллиардеры срут на игроков )
тут какие-то недалекие писали что читеров в онлайне скоро победят. ну да ну да. столько лет при всех возможностях не могли а тут возьмут и смогут. про всякие очевидные вещи что благодаря читерам у них элементарно выручка растет я даже писать не стану. так что можете закрывать уже и перестать постить все новости про борьбу с ветряными мельницами в онлайне.
Очень жаль на самом деле наблюдать, что некогда великий аттракцион-шутер скатился в натуральную помойку.
И сюжетно стал беднее и контентно и в плане отношения издателей/разработчиков.
Совершенно не приемлема ситуация со старыми частями "колды", когда который год просто не правят серьезный эксплоит, который буквально может дать доступ к пк вредителям. Так называемый RCE эксплоит, которым поражены такие игры как:
Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, Modern Warfare 1/COD4, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, The Original Cod Trilogy, Advanced Warfare.
Внушительно.
Грустно еще от наплевательского отношения к своим же играм, когда достижения так же нельзя выбить больше из-за мертвых режимов.
И лишь не безразличные поклонники сами все взяли в руки и поправили часть проблем в виде лаунчера Plutonium.
Crowbcat как раз выпустил наглядную демонстрацию того, что было и что стало с серией:
Ну а че , жизнь их обидела, нормально то играть не получается , что видимо с пеной у рта от эпилепсии сидят , пытаются как то нагадить обычным ребятам, земля им стекловатой, аминь😂