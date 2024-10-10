Corsair выпускает периферию в рамках многолетнего сотрудничества с Call of Duty

Corsair, ведущий мировой разработчик и производитель высокопроизводительного оборудования и технологий для геймеров, создателей контента и любителей ПК, начала выпуск первых продуктов в рамках многолетнего сотрудничества с франшизой Call of Duty, получившей признание критиков. Эта мощная интеграция впервые объединяет два самых известных в мире игровых бренда в рамках сотрудничества по нескольким категориям продуктов Corsair, включая Drop, Elgato, ORIGIN PC и SCUF Gaming.

В дополнение к контроллерам высшего уровня от SCUF Gaming, гарнитурам и клавиатурам Corsair, а также потоковому оборудованию от Elgato, в рамках этого сотрудничества будет представлен ряд игровых ПК высокого класса, включая ноутбук ORIGIN PC EON16-X, игровой ПК ORIGIN PC NEURON и линейку игровых ПК Corsair VENGEANCE. Эти высокопроизводительные игровые причиндалы созданы для максимального удовольствия от игры, благодаря передовому оборудованию, эстетике в стиле Black Ops 6 и превосходному качеству сборки. Благодаря мощным процессорам, продвинутой графике и молниеносному хранилищу поклонники Call of Duty смогут насладиться плавным игровым процессом и потрясающими визуальными эффектами.



Начиная с запуска долгожданной Call of Duty: Black Ops 6, сегодня и в течение всего праздника будут представлены следующие продукты:

Corsair

БЕСПРОВОДНАЯ гарнитура HS80 RGB CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: беспроводная игровая гарнитура премиум-класса, обеспечивающая невероятно детализированное звучание благодаря специально настроенным 50-мм неодимовым аудиодрайверам с эффектом погружения Dolby Atmos. Он оснащен сверхбыстрой беспроводной системой SLIPSTREAM WIRELESS и всенаправленным микрофоном широковещательного класса, который передает ваш голос с исключительной четкостью.

Беспроводная клавиатура K65 PLUS CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: выделяйтесь из толпы благодаря превосходному качеству и уникальному дизайну. Беспроводная клавиатура Corsair K65 PLUS — это 75-процентная игровая клавиатура, которая отличается максимальной производительностью и индивидуальностью. Повысьте эффективность работы с помощью предварительно смазанных линейных переключателей Corsair MLX Red V2, которые делают каждое нажатие клавиш плавным и отзывчивым.

БЕСПРОВОДНАЯ МЫШЬ M75 CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: создана для победы. Создана для всеобщего внимания. Беспроводная мышь M75 отличается продуманной формой для обеих рук и сверхбыстрым подключением по беспроводной технологии SLIPSTREAM и Bluetooth.

MM300 2XL CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: высокопрочный тканевый коврик для мыши с высоким разрешением для игровых мышей. Усиленные прошитые края защищают от отслаивания поверхности, а тканевая поверхность обеспечивает превосходный контроль для смертоносной точности в игре.

СЕРИЯ VENGEANCE CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: улучшите свою игру с помощью игрового ПК Corsair VENGEANCE, собранного из лучших компонентов Corsair и оснащенного новейшими процессорами и графикой.

SCUF Gaming

REFLEX CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: Вас не остановить благодаря эргономичным переключаемым кнопкам, адаптивным триггерам и встроенным профилям, которые позволяют быстро переключаться с одной игры на другую с помощью SCUF Reflex для PlayStation 5.

INSTINCT PRO CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: Разработанный для повышения производительности и отзывчивости, SCUF Instinct Pro для Xbox Series X | S оснащен четырьмя переключаемыми кнопками, сменными джойстиками и мгновенными триггерами, которые переключаются с обычного на щелчок мыши одним нажатием переключателя.

ENVISION PRO CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: Разработан для обеспечения наилучшего опыта для геймеров, играющих на контроллерах ПК. SCUF Envision оснащен 11 дополнительными переназначаемыми входами, сверхбыстрой проводной связью, а также передовым программным обеспечением для макросов и бесконечными возможностями настройки.

Универсальный чехол ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЛЕРА CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: Этот чехол имеет ударопрочный внешний вид и мягкую внутреннюю обивку для защиты вашего контроллера от вмятин и царапин даже во время путешествий. Это работает для защиты любого контроллера Xbox Series X | S, PS5, PS4 или Xbox One.

Elgato

STREAM DECK MK.2 CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: 15 настраиваемых ЖК-кнопок для управления приложениями и платформами. Посетите магазин, чтобы приобрести плагины для приложений, значки, треки и эффекты, а также сменные лицевые панели, которые помогут вам обновить вашу систему.

WAVE:3 USB-микрофон для профессионального использования: BLACK OPS 6 EDITION: микрофон премиум-класса и решение для цифрового микширования, сочетающее удобство подключения и работы с схемами вещательного уровня.

ВОЛНОВОЙ МИКРОФОННЫЙ АМОРТИЗАТОР WAVE MIC ARM LP: ЧЕРНАЯ ВЕРСИЯ 6-ГО ИЗДАНИЯ: штатив студийного уровня для вашего микрофона премиум-класса Wave Mic Arm LP располагается ниже линии плеч, обеспечивая беспрепятственный обзор.

Drop

НАКЛАДКА НА КЛАВИШУ ARTISAN CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: 1-я накладная клавиша с угольно-чёрной акриловой накладкой, выступающей за пределы клавиш.

ORIGIN PC

ORIGIN PC NEURON CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: игровая машина, созданная для динамичных и точных игр. Оснащена передовым оборудованием, включая мощные видеокарты, быстрые процессоры и многое другое. Благодаря полностью настраиваемым параметрам и хранилищу объемом до 8 ТБ у вас будет достаточно места и скорости, чтобы доминировать в любой игре. Благодаря элегантному дизайну NEURON обеспечивает беспрецедентную мощность и стиль для вашей игровой системы.

ORIGIN PC EON16-X CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: Испытайте непревзойденную производительность и захватывающий игровой процесс в элегантном пользовательском дизайне. Полностью настраиваемый, дополненный множеством хранилищ и высококачественной памятью DDR5 с компонентами от Corsair.

Продукты доступны уже сейчас или открыты для предварительного заказа. Дополнительные категории, даты запуска и более подробная информация об этом новаторском сотрудничестве будут объявлены со временем.