Древние катакомбы станут новым полем битвы в зомби-режиме Black Ops 6

Treyarch показала, что готовит для режима «Зомби» в новой Call of Duty. На этот раз игроков ждёт карта под названием The Tomb — «Гробница» по-нашему. Добавят её совсем скоро, 28 января, когда стартует второй сезон Black Ops 6 и Warzone.

Сюжет, как обычно, закрученный — после всех передряг в Citadelle des Morts четверо героев (Уивер, Грей, Карвер и Майя) полезли в какие-то древние катакомбы искать загадочный артефакт Стража. Сами катакомбы, кстати, совсем старые — археологи считают, что их построили аж в 2500 году до нашей эры. А ещё с этим местом связана другая история. Как оказалось, в 1908 году здесь уже копался один британский археолог — сэр Арчибальд Фотерингтон-Смайт. Правда, чем закончились его раскопки, никто не знает. Только недавно нашлись какие-то старые фотографии с той экспедиции.

И если вдруг кто-то играл в Liberty Falls (это одна из самых популярных зомби-карт за последние годы), то The Tomb должна показаться знакомой — разработчики говорят, что сделали похожий геймплей. Ну и конечно, добавили новое Чудо-оружие и напихали всяких пасхалок.