Game Pass не помог? Интерес к Call of Duty: Black Ops 6 угасает

Включение Call of Duty: Black Ops 6 в подписку Game Pass выглядело как громкий успех. В ноябре 2024 года игру опробовали миллионы, а число подписчиков сервиса в США выросло на 12%. На пике — 33,7 млн игроков, почти половина из них на Xbox.

Однако уже к марту 2025 года цифры пошли вниз. Количество игроков Call of Duty сократилось до 20,6 млн — меньше, чем год назад, когда серия ещё не входила в Game Pass (20,8 млн). А в 2023 году показатель и вовсе составлял 22,4 млн.

Сильнее всего падение ощутили на Xbox: с 47% в ноябре его доля снизилась до 37% в марте. Теперь доли Xbox и PlayStation почти равны — по 33,3% аудитории на каждую платформу.

Таким образом, эффект Game Pass оказался кратковременным. Всплеск интереса был, но удержать игроков Black Ops 6 не смог.