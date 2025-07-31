Годовой доход Xbox Game Pass составил почти 5 миллиардов долларов: Microsoft хвастается успехами на всех платформах

В ходе финансовой телефонной конференции за четвёртый квартал 2025 финансового года генеральный директор Microsoft Сатья Наделла и финансовый директор Эми Худ прокомментировали результаты игрового подразделения Xbox компании.

Наделла отметил, что у Microsoft 500 миллионов активных пользователей ежемесячно на разных платформах и устройствах, и что в этом квартале она стала ведущим издателем как на Xbox, так и на PlayStation, следуя успешной тенденции предыдущего квартала.

Что касается игр, у нас 500 миллионов активных пользователей ежемесячно на разных платформах и устройствах. В этом квартале мы являемся ведущим издателем как на Xbox, так и на PlayStation благодаря успешным запускам Forza Horizon 5 и Oblivion Remastered.

Руководитель также похвастался успехом Call of Duty: Black Ops 6 с 50 миллионами игроков и более чем 2 миллиардами часов игрового времени. Minecraft также побил рекорды благодаря синергии с одноимённым фильмом.

Франшиза Call of Duty ещё никогда не была так популярна. 50 миллионов человек сыграли в Black Ops 6, а общее количество часов превысило два миллиарда. В этом квартале Minecraft достигла рекордных показателей ежемесячной активности и выручки, во многом благодаря успеху фильма Minecraft.

Затем Наделла подтвердил, что Microsoft разрабатывает почти 40 игр, и добавил, что за финансовый год (с июля 2024 года по июнь 2025 года) через Xbox Cloud Gaming было транслировано 500 миллионов часов игрового процесса.

Кроме того, он объявил, что Game Pass впервые за финансовый год принёс почти 5 миллиардов долларов дохода.

У нас в разработке почти 40 игр, и впереди ещё много, очень много. В этом году мы превысили 500 миллионов часов игрового процесса, транслируемого через облако, а годовой доход Game Pass впервые составил почти 5 миллиардов долларов.

Если вам интересно, 5 миллиардов долларов — это более 21% от общей выручки Microsoft от игр в размере 23,455 миллиарда долларов, отчётной за полный финансовый год.

По традиции, Эми Худ также представила прогноз выручки игрового бизнеса на текущий квартал, с июля по сентябрь 2025 года. Она отметила, что общая выручка от игр должна снизиться на средние и высокие однозначные значения в сравнении с более сильным предыдущим годом. Ожидается, что выручка от контента и услуг Xbox также снизится на средние однозначные значения. Как и в предыдущем квартале, Худ не предоставила прогноза по выручке от аппаратного обеспечения Xbox.