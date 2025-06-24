"Хе-хе, он сказал Call of": Бивис и Батт-Хед ворвутся в Black Ops 6 и Warzone

Очередная безумная коллаборация в Call of Duty: в грядущем обновлении Season 4 Reloaded в Black Ops 6 и Warzone появятся скины Бивиса и Батт-Хеда. Два культовых героя 90-х, ставших символами эпохи MTV, примерят военную форму и отправятся в бой — хихикая, фыркая и, вероятно, комментируя происходящее в стиле: «Он сказал "Call of"! Хе-хе-хе».

Созданные Майком Джаджем, Бивис и Батт-Хед известны своим ленивым идиотизмом и любовью к рок-музыке, но в Call of Duty они обрели неожиданный облик — мультяшные, но по-своему MilSim. Сообщество уже активно обсуждает контраст между комичным дизайном героев и суровыми реалистичными локациями игры. Reddit-пользователи с иронией замечают, что эти двое выглядят более милитаристичными, чем многие другие «серьёзные» образы в игре.

Сама по себе коллаборация вряд ли удивляет, ведь серия давно вышла за рамки реализма — игроки уже видели Черепашек-ниндзя и героев из фэнтези. Activision продолжает выпускать яркие образы, несмотря на жалобы на «утрату духа франшизы». Очевидно, продажи говорят сами за себя.

Однако внимание вызывает вопрос стоимости. На фоне критики агрессивной монетизации Black Ops 6 и грядущего повышения цены на Black Ops 7 до 80 долларов, фанаты опасаются, что новый набор вновь окажется дорогим удовольствием. Останется ли скин актуальным в следующей части — тоже пока неизвестно.

По слухам, обновление выйдет 26 июня, а пока фанаты гадают: будет ли легко попасть в головы Бивиса и Батт-Хеда? И не станет ли это скином «плати, чтобы проиграть»?