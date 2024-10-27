Вышедший 25 октября 2024 года шутер Call of Duty: Black Ops 6 критикуют за сломанную систему воскрешения. Многие возрождаются рядом с врагами, что сильно мешает геймерам.
Сильнее всего проблема респауна проявляется на картах Warhead, Babylon, Stakeout и Subsonic. Игроки шутят, что подобная проблема возникает в каждой новой части Call of Duty, но разработчики не спешат ее исправлять.
Возрождение рядом с противником не единственная причина критики игры. Геймеры злятся, что их выкидывает из сюжета при проблемах с сетью. Call of Duty: Black Ops 6 требует постоянного подключения к интернету, а в случае малейшего разрыва соединения геймеров выбрасывает в главное меню.
Call of Duty: Black Ops 6 вышла 25 октября 2024 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One. Шутер также доступен в подписке Game Pass.
Игроки Call of Duty: Black Ops 6 раскритиковали систему возрождения
Вышедший 25 октября 2024 года шутер Call of Duty: Black Ops 6 критикуют за сломанную систему воскрешения. Многие возрождаются рядом с врагами, что сильно мешает геймерам.
Ой да ладно, как будто в прошлых частях противники не ресались за спиной. Это же колда.
Вот вам современая дичь, которая требует постоянного подключения к интернету! Никогда не нравилось такое!!!!
а что вы жалуетесь, чем ближе вы возрождаетесь к врагам быстрее вы их убьете. (тупо логика создателей)
ну пусть играют во что-нить другое. Какие-то садомазо - недаром игра называется Black cocks
Вообще пофиг одно и тоже, ещё и повестку приплюсовали.
Вот никогда такого не было! Каждый год на релизе каждой части Колды на это жалуются и заодно появляются ролики как чувак убивает десятки игроков из чужой команды окопавшись у них на респе. Если уж кушаете фекалии, то извольте не жаловаться.