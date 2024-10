Игроки Call of Duty: Black Ops 6 раскритиковали систему возрождения

Вышедший 25 октября 2024 года шутер Call of Duty: Black Ops 6 критикуют за сломанную систему воскрешения. Многие возрождаются рядом с врагами, что сильно мешает геймерам.



Сильнее всего проблема респауна проявляется на картах Warhead, Babylon, Stakeout и Subsonic. Игроки шутят, что подобная проблема возникает в каждой новой части Call of Duty, но разработчики не спешат ее исправлять.



Возрождение рядом с противником не единственная причина критики игры. Геймеры злятся, что их выкидывает из сюжета при проблемах с сетью. Call of Duty: Black Ops 6 требует постоянного подключения к интернету, а в случае малейшего разрыва соединения геймеров выбрасывает в главное меню.



Call of Duty: Black Ops 6 вышла 25 октября 2024 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One. Шутер также доступен в подписке Game Pass.