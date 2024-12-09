Игроки Call of Duty: Block Ops 6 критикуют Activision из-за использования "убогого ИИ" для создания артов к игре

Люди не любят, когда крупные компании, имея возможность заплатить художникам, используют изображения сгенерированные ИИ. И из-за этого лавина критики покатилась на Activision (снова).

В выходные игроки Call of Duty: Black Ops 6 заметили, что на экране загрузки игры появилось изображение шестипалого зомби Санты. По мнению защитников Activision, речь идет о шестой части серии Black Ops, в то время как остальные утверждают, что это является доказательством того, что арт был сгенерирован машиной, так как ИИ часто испытывает трудности с реалистичным изображением рук. И в данном случае последнее более правдоподобно.

Как справедливо заметил Eurogamer, зомби Санта - не единственный их виновник. Люди обратили внимание и на другие изображения. Рука в перчатке также вызвала критику из-за неестественного количества пальцев, а Activision обвинили в использовании «убогого ИИ» вместо художественных активов.

Один из игроков на Reddit подчеркнул: «Совершенно очевидно, что в игре полно ИИ». Он также заметил, что команда, ответственная за зомби-режим, была почти полностью заменена из-за желания Activision воспользоваться услугами ИИ для того, чтобы воспроизвести голоса актеров без лишних затрат.

Пока неясно, как компания Activision отреагирует и отреагирует ли вообще. Безусловно, это не лучший образ для серии, приносящей миллиарды долларов дохода и при этом требующей премиум-цен.