Игроки критикуют Black Ops 6: их выкидывает из сюжета при проблемах с сетью

Пользователи на Reddit столкнулись с проблемами в новой Call of Duty: Black Ops 6. Игра требует постоянного подключения к интернету, а в случае малейшего разрыва соединения геймеров выбрасывает в главное меню. Игровой сеанс может прерваться в любой момент.



Геймеры остались недовольны ситуацией: многие пользователи утверждали, что от создателей Call of Duty стоило ожидать чего-то подобного, а некоторые игроки с ностальгией вспомнили старые части из 2000-х.



"Люди почему-то удивляются, что поддерживаемая ими игровая франшиза, которая постоянно издевается над игроками, продолжает над ними издеваться."



"Если вы продолжаете есть собачье дерьмо, то не удивляйтесь, что вам предлагают добавку."



"Самое интересное, что когда сервера Black Ops 6 отключат через несколько лет, то игра просто не будет работать. Тем временем Call of Duty из 2000-х продолжает работать..."



Некоторые пользователи увидели в ситуации с Call of Duty Black Ops 6 грустную тенденцию. Многие современные компании могут таким образом закрывать доступ к играм спустя несколько лет, и геймеры не смогут вернуться к любимым франшизам спустя какое-то время.



25 октября 2024 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One вышла Call of Duty: Black Ops 6. Шутер также доступен в подписке Game Pass. Официально новинка в России недоступна, но у нее есть перевод на русский язык.