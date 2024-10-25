Пользователи на Reddit столкнулись с проблемами в новой Call of Duty: Black Ops 6. Игра требует постоянного подключения к интернету, а в случае малейшего разрыва соединения геймеров выбрасывает в главное меню. Игровой сеанс может прерваться в любой момент.
Геймеры остались недовольны ситуацией: многие пользователи утверждали, что от создателей Call of Duty стоило ожидать чего-то подобного, а некоторые игроки с ностальгией вспомнили старые части из 2000-х.
"Люди почему-то удивляются, что поддерживаемая ими игровая франшиза, которая постоянно издевается над игроками, продолжает над ними издеваться."
"Если вы продолжаете есть собачье дерьмо, то не удивляйтесь, что вам предлагают добавку."
"Самое интересное, что когда сервера Black Ops 6 отключат через несколько лет, то игра просто не будет работать. Тем временем Call of Duty из 2000-х продолжает работать..."
Некоторые пользователи увидели в ситуации с Call of Duty Black Ops 6 грустную тенденцию. Многие современные компании могут таким образом закрывать доступ к играм спустя несколько лет, и геймеры не смогут вернуться к любимым франшизам спустя какое-то время.
25 октября 2024 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One вышла Call of Duty: Black Ops 6. Шутер также доступен в подписке Game Pass. Официально новинка в России недоступна, но у нее есть перевод на русский язык.
Игроки критикуют Black Ops 6: их выкидывает из сюжета при проблемах с сетью
Пользователи на Reddit столкнулись с проблемами в новой Call of Duty: Black Ops 6. Игра требует постоянного подключения к интернету, а в случае малейшего разрыва соединения геймеров выбрасывает в главное меню. Игровой сеанс может прерваться в любой момент.
критикуют но все равно восторгаются вместе с критиками которые в мешок денег заглянули и предсказали что игра - шедевр индустрии
игра хорошая такто
поплач
восторженные отзывы? или критикуют?автор разберись.
Всё боятся что б не кто бесплатно не поиграл. Маразматики и Шизоиды. Сами себе хуже делают но таковы сегодняшние реалии разработчиков, на игроков положили болт. Но ладно, как говорится: если мы вам не нужны то на хрен вы нам в.....сь!
Если боятся то значит не уверены в своем продукте, значит там реально все насколько плохо что нужно синдром вахтера и охранительства врубать.
Два слова - лицензионный гейминг.))
Вот поэтому я никогда не перестану быть гордым пиратом.
кто вообще играет в етот кал
Отличная информация.мне нрав =)))))))
По бубнят и всё равно будут играть, в одно и то же каждый год.
Ну шо, активижн, юбисофтнулись, да?)
Эх... Вот бы игрулю в духе старой Medal of Honor..., а не эти ваши блек-опсы и батлфилды...
А чем она отличается?
в 2024 году не иметь норм интернет ну и позорище
не везде есть интернет скоростной, выедбье за пределы МСК и увидите всю правду, за пределами крупных городов дай бог 3g будет, в США в отдаленных уголках Техаса например до сих пор адсл есть и даже диалап.
Не неси чушь. Интернет в России шикарный за пределами больших городов. Конечно, всегда можно найти зону, в которой с интернетом проблемы, но в целом по стране интернет в РФ один из лучших в мире. Ты походу сам давно не был за пределами МСК и не знаешь, как дела с интернетом обстоят на самом деле.
Если вдруг человек живёт где-то, где плохо ловит, то всегда можно усилитель сигнала прикупить. И вот интернет уже шикарный у него.
ну съедь в поселок в Сибири например глухой, там дай бог 3джи будет и то с перебоями. не неси чушь.