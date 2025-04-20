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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.4 335 оценок

Итан Хант может заглянуть в Black Ops 6 - надёжный инсайдер слил намёки на кроссовер с "Миссией невыполнимой"

Lunersun Lunersun

В Call of Duty: Black Ops 6 скоро начнётся кроссовер с «Миссией невыполнимой». По крайней мере, на это намекнул инсайдер TheGhostOfHope, который уже не раз сливал верную информацию об этой серии игр. Он выложил в X картинку с Крузом и подписью «Ваша миссия, если вы решите её принять» — ту самую крылатую фразу из шпионских фильмов.

Всё это, видимо, как-то связано с выходом очередной части киносерии — «Миссия невыполнима: Последствия».

"Миссия невыполнима: Финальная расплата" получила новый эффектный трейлер

Если слух окажется правдой, то игроков, скорее всего, ждёт стандартный набор — платный и бесплатный Event Pass с разными скинами, оружием и прочей косметикой. Может, даже дадут поиграть за самого Итана Ханта.

8
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Блоха В Сарафане

Лучше бы Карди Би добавили, а не этого деда

3
Mudak2005

Всё лучшее детям

1