Итан Хант может заглянуть в Black Ops 6 - надёжный инсайдер слил намёки на кроссовер с "Миссией невыполнимой"

В Call of Duty: Black Ops 6 скоро начнётся кроссовер с «Миссией невыполнимой». По крайней мере, на это намекнул инсайдер TheGhostOfHope, который уже не раз сливал верную информацию об этой серии игр. Он выложил в X картинку с Крузом и подписью «Ваша миссия, если вы решите её принять» — ту самую крылатую фразу из шпионских фильмов.

Всё это, видимо, как-то связано с выходом очередной части киносерии — «Миссия невыполнима: Последствия».

Если слух окажется правдой, то игроков, скорее всего, ждёт стандартный набор — платный и бесплатный Event Pass с разными скинами, оружием и прочей косметикой. Может, даже дадут поиграть за самого Итана Ханта.