Количество одновременных игроков Call of Duty: Black Ops 6 в Steam превысило показатели Modern Warfare 2 и 3

Call of Duty: Black Ops 6 оказалась самым настоящим хитом. Игра продемонстрировала внушительное пиковое количество одновременных игроков на старте продаж, превзойдя Modern Warfare 2 и 3. По данным SteamDB, за первые выходные после релиза в Steam одновременно играли более 306 000 человек. Для сравнения: в 2022 году Modern Warfare 2 достигла 263 000 игроков, а Modern Warfare 3 — 190 000.

Хотя Black Ops 6 подверглась некоторой критике в Steam, высокие показатели аудитории свидетельствуют о значительном интересе к франшизе. Стоит отметить, что игра смогла показать такой результат будучи доступной через подписку PC Game Pass.

Call of Duty: Black Ops 6 доступна на ПК, Xbox Series X/S, PS5, Xbox One и PS4, и, судя по первым данным, может удержать этот высокий интерес на всех платформах.