Количество одновременных игроков Call of Duty: Black Ops 6 в Steam превысило показатели Modern Warfare 2 и 3

Call of Duty: Black Ops 6 оказалась самым настоящим хитом. Игра продемонстрировала внушительное пиковое количество одновременных игроков на старте продаж, превзойдя Modern Warfare 2 и 3. По данным SteamDB, за первые выходные после релиза в Steam одновременно играли более 306 000 человек. Для сравнения: в 2022 году Modern Warfare 2 достигла 263 000 игроков, а Modern Warfare 3 — 190 000.
Хотя Black Ops 6 подверглась некоторой критике в Steam, высокие показатели аудитории свидетельствуют о значительном интересе к франшизе. Стоит отметить, что игра смогла показать такой результат будучи доступной через подписку PC Game Pass.
Call of Duty: Black Ops 6 доступна на ПК, Xbox Series X/S, PS5, Xbox One и PS4, и, судя по первым данным, может удержать этот высокий интерес на всех платформах.
Игра интересна, но вот этот фантазийный сюжет уводит от духа первых блэк опс с заговорами и предательствами и ШИЗОФРЕНИЕЙ, поэтому только сочная картинка и приятная стрельба радует, а так уже там не спецы, а будто за бомжей играю деньги собирать надо за то че то они там всю инфу на изи собирают что бы тогда уж и ограбление типа спец операций не занесли, а зомби притянули в сюжет! НОВА6 Была крута, зомби круты как отдельная сюжетка была, зачем взял чан кинул туда МВ+БО+ЗОМБИ=БОДЯГА лютая выходит люблю когда просто... Мнение задрота ВАРЗОНА
ну все не зря котика домогающегося кикнули - праздник то какой у индусов-ретурдов blackcocks сто шестой продался осталось только в ign пачкой баксов кинуть и ботов взять чтоб еще больше онлайн был и тотальный успех, ждем блэккокс 507
Может игроки в старые части играют? Хитро они все в одно обьединили, и не проверишь. Я как человек прогревшийся на покупку, хочу сказать что эта часть хуже чем колдвар. Прошлогодний мв3 даже луше был
Люди жрут gowно, которое хорошо разрекламировано.
Лично я дааже не знал, что оно вышло, да и не интересно.