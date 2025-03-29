Машинное обучение и аимбот-детекторы: Activision усиливает борьбу с читерами перед третьим сезоном Black Ops 6

Вот уже 228 тысяч аккаунтов заблокировала Activision в Black Ops 6, и похоже, компания не собирается останавливаться. Перед запуском третьего сезона разработчики утроили усилия по борьбе с нечестными игроками — закрыли более 20 сайтов, продающих читы, и накрыли десятки посредников. А ещё команда Ricochet (та самая, которая отвечает за античит) научилась вычислять около 23% нарушителей ещё до их первого матча.

Кстати, довольно любопытная ситуация сложилась с консольными геймерами. На них часто жалуются в Warzone, хотя статистика показывает, что использование читов на консолях — большая редкость по сравнению с ПК. Чтобы решить эту проблему и сделать жалобы более точными, разработчики добавят новые элементы в KillCam.

Также в третьем сезоне обещают прокачать античит — улучшат распознавание аимботов и добавят анализ повторов с помощью машинного обучения. Да, и самое приятное для тех, кто играет в рейтинге — если в вашем матче поймают читера, система отменит результат. Вы получите назад свой рейтинг, а вот те, кто играл с читером в одной команде, могут потерять свои очки. Сначала это внедрят в Black Ops 6, а потом и до Warzone доберутся.