Машинное обучение и аимбот-детекторы: Activision усиливает борьбу с читерами перед третьим сезоном Black Ops 6

Вот уже 228 тысяч аккаунтов заблокировала Activision в Black Ops 6, и похоже, компания не собирается останавливаться. Перед запуском третьего сезона разработчики утроили усилия по борьбе с нечестными игроками — закрыли более 20 сайтов, продающих читы, и накрыли десятки посредников. А ещё команда Ricochet (та самая, которая отвечает за античит) научилась вычислять около 23% нарушителей ещё до их первого матча.
Кстати, довольно любопытная ситуация сложилась с консольными геймерами. На них часто жалуются в Warzone, хотя статистика показывает, что использование читов на консолях — большая редкость по сравнению с ПК. Чтобы решить эту проблему и сделать жалобы более точными, разработчики добавят новые элементы в KillCam.
Также в третьем сезоне обещают прокачать античит — улучшат распознавание аимботов и добавят анализ повторов с помощью машинного обучения. Да, и самое приятное для тех, кто играет в рейтинге — если в вашем матче поймают читера, система отменит результат. Вы получите назад свой рейтинг, а вот те, кто играл с читером в одной команде, могут потерять свои очки. Сначала это внедрят в Black Ops 6, а потом и до Warzone доберутся.
1. проблема колды не читеры, а контент
2. банить нужно не читеров, а консольщиков. хотя я бы аим-ассист добавил бы на мышку, чтобы уровнять шансы
Чё *бу дал, аим ассист на мышке это уже ультра мега читы, такую х*йню видал в apex legends с rewasd'ом, лучше просто забросить тупую выбл*дскою игру под названием КАЛ оф Дути. Игра для даунов
согласен на счет забросить тупую игру - так и сделал, после того как warzon карту с верданском убрали.
по повод reWASD. я в apex legends наиграл около 4к часов и около 100-150 часов использовал эту прогу. настраивал достаточно долго и добился неплохих результатов, но то что ты думаешь это даст тебе преимущество от лучшего аима, ну далеко не так ) если ты не умеешь играть, то ровно такой же результат и получится. если умеешь играть, то просто чуть стабильнее игра будет. так что я повторюсь аим-ассист на мышку - минимум, что я бы добавил в играх. на мышке тебе нужно использовать либо всю кисть, либо (что чаще всего) 2-3 сустава - кисть, локоть, плечо. в то время когда на геймпаде ты просто пальцем по соску водишь еще и куча настроек на этот сосок.
а по поводу, кстати, насколько бустанул мой скилл reWASD, ну ситуативно. то есть в файте 1х1 стабильно я побеждал чаще всего, когда без проги я часто проигрывал, при том что у меня кд 2-4, но уровень стрельбы вообще не решает почти нисколько, важен мувмент. стреляясь с типами, почти не двигаясь, мне выносят сразу все хп, но если я кое как попадаю, но при этом летают от стен туда-сюда, по мне почти попасть не могут те же самые типы. на reWASD нужно заново мувмент учить, приспосабливаться.
Ага, рассказывай. У меня друг эту дрестню установил, я знаю, как она работает и как эта хйня начинает помогать доводить прицел до цели. Те, кто пишет, что это не так, – жёсткие пздаболы и читерасты *баные вроде тебя. 150 часов ты был обосанным читаком, а теперь сидишь и оправдываешься, как последняя шавка. Хз, видимо, всем КАЛофдутитерам (даже бывшим) не запарно играть с софтом, а потом заливать, что это "не помогает". Да ты бы без этой своей ссаной проги в лобби ботов сливался, чучело. А про твой "мувмент решает больше, чем стрельба" – это вообще топ кринжа. Ты буквально признал, что даже с этим костылём ты всё равно получал по щам от тех, кто просто двигался лучше. То есть ты не только жалкий читер, но и бездарный!
Консольщики навалили в ротанг читаку .В этом вся проблем.?Ты бы не позорился а .))
и что я сейчас прочитал ? тупое "кукарику" )
я понял, что ты не читал мой текст, либо его даже не понял.
я наиграл 3-4к часов из них 100-150часов с этим софтом. и я не шарю ? я так же привел пример про мувмент, насколько он решает. ты если не знаешь как работает аим-ассист, не ссался бы тут, кукарекун. типичный теоретик. я же - практик и просто пояснил свою точку зрения, которую проверил на практике. и у меня кд 2-3 в среднем. в рейтинге к примеру кд 4 чаще всего. а с rewasd'ом не особо лучше играл, потому что чуваки с мувментом обыгрывают легко, когда сближаются. на средних дистанциях стрелять комфортно, почти не мажу, но все же, это не дает сверх преимущество. повторюсь: если ты не умеешь играть, то тебе эта прога не даст вообще ничего. если умеешь играть, то даст буст х2-3 по аиму, но не более того, это не гарантирует победы, важен именно мувмент.
и те кто юзают rewasd это не читаки, скорее макросеры, ибо читаки это геймпадеры, потому что на геймпаде можно спокойно за полгода научиться играть на топ-уровне, а вот на клаво-мыше чтобы такого уровня достичь, это нужен талант + жесткая грамотная тренировка и какая то база в целом в играх + примерно года 2.
и даже учитывая тот факт, что много читаков, макросников, геймпадеров , я все равно играю без софта. а ты зумерок, е*алом меньше щелкай в инете, а то героя комнатного порвало смотри ка. не базарь так в инете, щенок.
Но это лишь вопрос времени... Хакеры итак найдет дырку в игре как бы разрабы не старались😂