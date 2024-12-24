Массовая зачистка в Call of Duty: Black Ops 6: разработчики забанили тысячи читеров и любителей спамить жалобами

Activision вместе с командой Ricochet продолжает активную борьбу с нарушителями в Call of Duty. За последнюю неделю они забанили более 20 тысяч аккаунтов в Warzone и Black Ops 6 — в основном за читерство и бустинг в рейтинговых играх.
Заодно прилетело ещё 8 тысячам игроков, которые пытались завалить других жалобами. Создаетли игры напоминают, это спамить жалобами бесполезно — система всё равно учитывает только первую жалобу на игрока, а остальные просто пропускает.
Кстати, за это время разработчики успели улучшить защиту серверов и добавить новые способы ловить читеров. А уже в следующем году обещают сделать защиту ещё лучше — обновят сервера, поработают над драйверами и придумают новые способы вычислять нечестных игроков.
Ранее разработчики Call of Duty: Black Ops 6 признали слабость своего античита.
Проблема игры в том что по ощущениям не первый сезон идёт а последний шестой, очень много читеров, в каждой катке. И ведь всего то надо либо отключить кроссплей с криворукими либо убрать из игры автоприцеливание для криворуких. Криворукие - это все кто не на ПК
Самый эффективный способ это банить тех кто кидает жалобы. Как решить проблему - игнорировать проблему.
Звездёж. Улучшили они ага. Буквально сегодня смотрел видос от Tridzo. В читерском софте появились кнопки отправки репорта которые как то обходят ограничение и один репорт спамится за 100. И всё. Ты в ШБ.
Они отмазываются что мол это не так, но....серьезно? Хоть кто то еще верит этим людям? Серию уже черви едят, из интересного только Зомби режим. Кое как еще держится. Остальное - мусор.
Зачем ты каку кушаешь на ютабе?
А зачем ты этот пост прочитал и мне ответил? и то и то новости.