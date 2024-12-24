Массовая зачистка в Call of Duty: Black Ops 6: разработчики забанили тысячи читеров и любителей спамить жалобами

Activision вместе с командой Ricochet продолжает активную борьбу с нарушителями в Call of Duty. За последнюю неделю они забанили более 20 тысяч аккаунтов в Warzone и Black Ops 6 — в основном за читерство и бустинг в рейтинговых играх.

Заодно прилетело ещё 8 тысячам игроков, которые пытались завалить других жалобами. Создаетли игры напоминают, это спамить жалобами бесполезно — система всё равно учитывает только первую жалобу на игрока, а остальные просто пропускает.

Кстати, за это время разработчики успели улучшить защиту серверов и добавить новые способы ловить читеров. А уже в следующем году обещают сделать защиту ещё лучше — обновят сервера, поработают над драйверами и придумают новые способы вычислять нечестных игроков.

Ранее разработчики Call of Duty: Black Ops 6 признали слабость своего античита.