Microsoft отменила пробную подписку Xbox Game Pass стоимостью $1 в преддверии релиза Call of Duty Black Ops 6

Компания Microsoft временно убрала 14-дневную пробную версию Game Pass в преддверии выхода Call of Duty: Black Ops 6, который намечен на 25 октября.
Как сообщает The Verge, на такой шаг компания решилась 8 октября, чтобы игроки не могли поиграть в Black Ops 6 практически бесплатно. Причиной этому послужил тот факт, что в Microsoft надеются, что Call of Duty: Black Ops 6 увеличит число подписчиков Game Pass.
Журналисты также отмечают, что пробная версия подписки могла бы серьезно повлиять на успех грядущей игры, поскольку Activision традиционно продает в среднем по 20 миллионов копий каждой Call of Duty. Подобные действия компания предпринимала и в сентябре прошлого года. Тогда пробная версия Game Pass также была недоступна перед выпуском Starfield.
Напомним, что Call of Duty: Black Ops 6 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC, а также на Xbox Game Pass уже 25 октября.
Мне стима з головой хватает. Еще миллион игр не пройдено.
очередной калл выходит, можно пропустить. Я вот в дайн лайт 2 вернулся, сайдквесты допройти, классная игра
Та же фигня игр купленных для прохождения больше чем весь геймпасс уже
Ну и ладно, уже купил Vault Edition
Прогрев гоев
Жадное))))
Вот крысюки ))
А что вы хотели, они вообще ели ели купили активижен, теперь хотят деньги обратно.
на писюках где выйдет в ботлнет или в нормальных магазинах тоже будет?
торрентов не будет это само дешевое что можно пока
Ж - жадность. // Владимир Лобанов
сосо косольщики!