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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.2 125 оценок

Microsoft отменила пробную подписку Xbox Game Pass стоимостью $1 в преддверии релиза Call of Duty Black Ops 6

Gruz_
Новости

Компания Microsoft временно убрала 14-дневную пробную версию Game Pass в преддверии выхода Call of Duty: Black Ops 6, который намечен на 25 октября.

Как сообщает The Verge, на такой шаг компания решилась 8 октября, чтобы игроки не могли поиграть в Black Ops 6 практически бесплатно. Причиной этому послужил тот факт, что в Microsoft надеются, что Call of Duty: Black Ops 6 увеличит число подписчиков Game Pass.

Журналисты также отмечают, что пробная версия подписки могла бы серьезно повлиять на успех грядущей игры, поскольку Activision традиционно продает в среднем по 20 миллионов копий каждой Call of Duty. Подобные действия компания предпринимала и в сентябре прошлого года. Тогда пробная версия Game Pass также была недоступна перед выпуском Starfield.

Напомним, что Call of Duty: Black Ops 6 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC, а также на Xbox Game Pass уже 25 октября.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Vurdalak

Мне стима з головой хватает. Еще миллион игр не пройдено.

5
Freund Benno

очередной калл выходит, можно пропустить. Я вот в дайн лайт 2 вернулся, сайдквесты допройти, классная игра

-1
Kamishini1993

Та же фигня игр купленных для прохождения больше чем весь геймпасс уже

0
MrGamerDad

Ну и ладно, уже купил Vault Edition

1
Nifize

Прогрев гоев

1
taotahu1992

Жадное))))

0
Jarvis666

Вот крысюки ))

0
kotasha

А что вы хотели, они вообще ели ели купили активижен, теперь хотят деньги обратно.

0
Чизбургер

на писюках где выйдет в ботлнет или в нормальных магазинах тоже будет?

0
аctive

торрентов не будет это само дешевое что можно пока

0
Пользователь ВКонтакте

Ж - жадность. // Владимир Лобанов

0
RSV_GAMER_1987

сосо косольщики!

-1