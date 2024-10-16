Microsoft отменила пробную подписку Xbox Game Pass стоимостью $1 в преддверии релиза Call of Duty Black Ops 6

Компания Microsoft временно убрала 14-дневную пробную версию Game Pass в преддверии выхода Call of Duty: Black Ops 6, который намечен на 25 октября.

Как сообщает The Verge, на такой шаг компания решилась 8 октября, чтобы игроки не могли поиграть в Black Ops 6 практически бесплатно. Причиной этому послужил тот факт, что в Microsoft надеются, что Call of Duty: Black Ops 6 увеличит число подписчиков Game Pass.

Журналисты также отмечают, что пробная версия подписки могла бы серьезно повлиять на успех грядущей игры, поскольку Activision традиционно продает в среднем по 20 миллионов копий каждой Call of Duty. Подобные действия компания предпринимала и в сентябре прошлого года. Тогда пробная версия Game Pass также была недоступна перед выпуском Starfield.

Напомним, что Call of Duty: Black Ops 6 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC, а также на Xbox Game Pass уже 25 октября.