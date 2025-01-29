Microsoft стала крупнейшим издателем декабря 2024 года - большую часть прибыли обеспечили владельцы PlayStation

Аналитическая компания Ampere Analysis сообщила, что Microsoft возглавила список крупнейших игровых издателей по выручке в декабре 2024 года, заработав 465 миллионов долларов. Интересно, что 64% этой суммы принесли владельцы PlayStation, в основном благодаря Call of Duty: Black Ops 6.
Black Ops 6 стала самым успешным запуском в истории франшизы, что обеспечило Microsoft рекордные продажи. На втором месте по выручке в декабре оказалась Electronic Arts, заработавшая 366 миллионов долларов. Её основной успех обеспечил EA Sports FC 25, хотя он показал более слабые продажи, чем предшественник.
Впервые в топ-10 месячного чарта издателей попали Tencent (5 место) и Netease (9 место), что объясняется популярностью Path of Exile 2 и Marvel Rivals.
Ну правильно. Пока коробоксеры играют по подписке, владельцы плоек покупают колду, а деньги с продаж идут издателю т.е. Microsoft.
Конкретно за декабрь там больше с внутриигровых покупок принесло, геймпасс на это не влияет. На плойке игроков колды кратно больше
Ну вот они и делают кассу для майков. Колда всегда продается большими тиражами
В ВК в группах по Колде смешно читать каждый год плачь нытиков, как Колда каждый год у них заново умирает, хотя даже рядом нет никого близко, кто бы хотя бы отняла часть аудитории, Юбики пытались даже с бесплатной Xdefiant, но вот она как раз окончательно и сдохла этой осенью с выходом Колды))))))
в плане сюжетки колда давно мертва. Зомбирежим норм, мультиплеер без особых изменений, тут эффект хомячка сработал. Я сам в стим играю
В Колде и Батле я вообще сюжетки ни разу не открывал ни в одной части, для меня это всегда был чистый мультиплеер.
у третьей батлы отличная сюжетка, у четверки еще норм, хардлайн 50 на 50, дальше тьма
Я пробовал однажды мультиплеер MW3 через GamePass... лучше верните мультиплеер MW2 (2009). То был пик серии.
А некоторые зеленые ещё и предлагают наглухо запереть игры Майков на Хбокс, мол так Ящик активней покупать будут. Ага..
Любители шутера на гейпадах.