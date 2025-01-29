Microsoft стала крупнейшим издателем декабря 2024 года - большую часть прибыли обеспечили владельцы PlayStation

Аналитическая компания Ampere Analysis сообщила, что Microsoft возглавила список крупнейших игровых издателей по выручке в декабре 2024 года, заработав 465 миллионов долларов. Интересно, что 64% этой суммы принесли владельцы PlayStation, в основном благодаря Call of Duty: Black Ops 6.

Black Ops 6 стала самым успешным запуском в истории франшизы, что обеспечило Microsoft рекордные продажи. На втором месте по выручке в декабре оказалась Electronic Arts, заработавшая 366 миллионов долларов. Её основной успех обеспечил EA Sports FC 25, хотя он показал более слабые продажи, чем предшественник.

Впервые в топ-10 месячного чарта издателей попали Tencent (5 место) и Netease (9 место), что объясняется популярностью Path of Exile 2 и Marvel Rivals.