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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.5 307 оценок

Microsoft стала крупнейшим издателем декабря 2024 года - большую часть прибыли обеспечили владельцы PlayStation

butcher69
Новости

Аналитическая компания Ampere Analysis сообщила, что Microsoft возглавила список крупнейших игровых издателей по выручке в декабре 2024 года, заработав 465 миллионов долларов. Интересно, что 64% этой суммы принесли владельцы PlayStation, в основном благодаря Call of Duty: Black Ops 6.

Black Ops 6 стала самым успешным запуском в истории франшизы, что обеспечило Microsoft рекордные продажи. На втором месте по выручке в декабре оказалась Electronic Arts, заработавшая 366 миллионов долларов. Её основной успех обеспечил EA Sports FC 25, хотя он показал более слабые продажи, чем предшественник.

Впервые в топ-10 месячного чарта издателей попали Tencent (5 место) и Netease (9 место), что объясняется популярностью Path of Exile 2 и Marvel Rivals.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Евгений Кондратенко

Ну правильно. Пока коробоксеры играют по подписке, владельцы плоек покупают колду, а деньги с продаж идут издателю т.е. Microsoft.

1
Freund Benno

Конкретно за декабрь там больше с внутриигровых покупок принесло, геймпасс на это не влияет. На плойке игроков колды кратно больше

2
Евгений Кондратенко Freund Benno
На плойке игроков колды кратно больше

Ну вот они и делают кассу для майков. Колда всегда продается большими тиражами

0
Payne2025

В ВК в группах по Колде смешно читать каждый год плачь нытиков, как Колда каждый год у них заново умирает, хотя даже рядом нет никого близко, кто бы хотя бы отняла часть аудитории, Юбики пытались даже с бесплатной Xdefiant, но вот она как раз окончательно и сдохла этой осенью с выходом Колды))))))

1
Freund Benno

в плане сюжетки колда давно мертва. Зомбирежим норм, мультиплеер без особых изменений, тут эффект хомячка сработал. Я сам в стим играю

0
Payne2025 Freund Benno

В Колде и Батле я вообще сюжетки ни разу не открывал ни в одной части, для меня это всегда был чистый мультиплеер.

0
Freund Benno Payne2025

у третьей батлы отличная сюжетка, у четверки еще норм, хардлайн 50 на 50, дальше тьма

0
Kalaka Whitewing Freund Benno

Я пробовал однажды мультиплеер MW3 через GamePass... лучше верните мультиплеер MW2 (2009). То был пик серии.

0
Бэтмен из Блавикена

А некоторые зеленые ещё и предлагают наглухо запереть игры Майков на Хбокс, мол так Ящик активней покупать будут. Ага..

-1
Wing42

Любители шутера на гейпадах.

-1