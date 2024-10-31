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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.1 190 оценок

Microsoft заявила, что Call of Duty: Black Ops 6 стала самым крупным запуском в истории франшизы

monk70
Новости

После завершения приобретения Activision Blizzard многие геймеры интересовались, добавит ли Microsoft франшизу Call of Duty в свой сервис подписки Game Pass, так как многие считали, что это может повлиять на продажи.

В последнем квартальном отчете Microsoft генеральный директор Сатья Наделла заявил, что Call of Duty: Black Ops 6 имела огромный успех, став самым крупным запуском за всю историю франшизы. Кроме того, игра также побила рекорды в Game Pass. На сегодняшний день Call of Duty: Black Ops 6 стала игрой, которая привлекла наибольшее количество новых подписчиков в сервис за один день.

Несмотря на доступность в Game Pass, игра также продается очень хорошо. Как выяснилось, на консолях Steam и PlayStation игра продалась на 60% больше, чем в прошлом году Modern Warfare III.

Запуск Black Ops 6 на прошлой неделе стал самым крупным запуском Call of Duty за всю историю, установив рекорд по количеству игроков первого дня, а также по количеству подписчиков Game Pass в день запуска. Продажи на PlayStation и Steam также выросли более чем на 60% по сравнению с прошлым годом.

Похоже, что ставка на добавление Call of Duty с первого дня в Game Pass в конечном итоге окупилась для компании.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
ZimliksGod

Лучше бы они оптимизацию нормальную сделали прежде чем свой продукт в массы выпускать!

0
Kartonkratos

Так там все в порядке с оптимизацией!

1