Microsoft заявила, что Call of Duty: Black Ops 6 стала самым крупным запуском в истории франшизы

После завершения приобретения Activision Blizzard многие геймеры интересовались, добавит ли Microsoft франшизу Call of Duty в свой сервис подписки Game Pass, так как многие считали, что это может повлиять на продажи.

В последнем квартальном отчете Microsoft генеральный директор Сатья Наделла заявил, что Call of Duty: Black Ops 6 имела огромный успех, став самым крупным запуском за всю историю франшизы. Кроме того, игра также побила рекорды в Game Pass. На сегодняшний день Call of Duty: Black Ops 6 стала игрой, которая привлекла наибольшее количество новых подписчиков в сервис за один день.

Несмотря на доступность в Game Pass, игра также продается очень хорошо. Как выяснилось, на консолях Steam и PlayStation игра продалась на 60% больше, чем в прошлом году Modern Warfare III.

Запуск Black Ops 6 на прошлой неделе стал самым крупным запуском Call of Duty за всю историю, установив рекорд по количеству игроков первого дня, а также по количеству подписчиков Game Pass в день запуска. Продажи на PlayStation и Steam также выросли более чем на 60% по сравнению с прошлым годом.

Похоже, что ставка на добавление Call of Duty с первого дня в Game Pass в конечном итоге окупилась для компании.