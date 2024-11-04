На этих выходных Call of Duty фактически не работала на ПК

Празднование успешного запуска Call of Duty: Black Ops 6 продлилось недолго. Радость геймеров омрачилась, когда практически все выходные хаб и лаунчер, объединяющие сразу три игры серии, просто перестали работать. К сожалению, больше всего от этой ошибки пострадали игроки на ПК.

Жалобы на ПК-версию Call of Duty начали поступать еще в пятницу вечером, 1 ноября. Многие игроки не могли запустить Modern Warfare 2, Warzone или даже сюжетный режим новейшей Black Ops 6. Пользователи застревали на экране загрузки статистики, а у некоторых игра даже не пыталась запускаться.

Если у вас возникли похожие проблемы с запуском шутера, не переживайте — это не вина вашего компьютера или интернет-провайдера. Судя по всему, ошибка не связана с серверами, а вызвана глобальным сбоем в лаунчере Call of Duty HQ, который обязателен для запуска любой из трех последних игр серии. В течение всего уикенда игроки сталкивались с такими проблемами, но разработчики из Activision и Treyarch никак не реагировали на ситуацию. Исправление для игры на ПК выпустили только сегодня утром, но геймеры, разочарованные долгим ожиданием, уже начали кампанию по ревью-бомбингу игры. Пользователи считают, что разработчикам следует отказаться от хаба для нескольких игр и вернуться к более традиционным способам запуска.