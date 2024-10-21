Началась предварительная загрузка Call of Duty: Black Ops 6

Treyarch открыла доступ к предварительной загрузке Call of Duty: Black Ops 6 на всех платформах. Если вы оформили предварительный заказ или являетесь подписчиком Game Pass, то уже можете скачать клиент, чтобы не тратить на это время после выхода шутера.

В клиенте «Call of Duty HQ» наконец обновили интерфейс до обещанного варианта, и теперь он включает три основных раздела. Можно получить доступ к избранным играм и режимам на главной странице, к предыдущим играм — в разделе «Все игры», а к новому контенту для покупки — в разделе «Магазин».

Activision также сообщила, что интерфейс будет развиваться в течение трех начальных фаз и полноценно заработает с началом первого сезона Black Ops 6, но дата пока не указывается.

Выход Call of Duty: Black Ops 6 состоится 25 октября 2024 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. В Steam и Battle.net игра станет доступна в 07:00 по мск, а в PlayStation Store и Microsoft Store — в 00:00 по местному времени, в зависимости от региона.