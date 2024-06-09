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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.1 64 оценки

Нарушение приказа - ваш единственный выход: представлен сюжетный трейлер Call of Duty: Black Ops 6

butcher69
Новости

Во время Xbox Games Showcase 2024 был представлен первый трейлер Call of Duty: Black Ops 6 разработанный Treyarch и Raven

Сюжетная кампания игры перенесет вас в начало 1990-х годов, когда мир переживал период бурных перемен после окончания Холодной войны и становления США единственной сверхдержавой. Вам предстоит окунуться в захватывающий сюжет, полный интриг и неожиданных поворотов, в лучших традициях Black Ops.

Вас ждет динамичный и разнообразный игровой процесс: от драматичных сцен и перестрелок до рискованных ограблений и секретных шпионских операций.

Сетевая игра Black Ops 6 станет лучшей в своем классе на момент релиза. Вас ждут 16 новых карт, включая 12 стандартных карт 6х6 и 4 карты для режима "Удар", поддерживающих бои 6х6 и 2х2.

Поклонники зомби-режима будут рады узнать, что он возвращается в Black Ops 6 в формате "раундов", где игрокам предстоит противостоять бесконечным волнам нежити. На момент релиза будут доступны 2 совершенно новые карты, а в дальнейшем разработчики обещают регулярно выпускать новые карты и другой контент для сетевой игры и режима "Зомби".

Call of Duty: Black Ops 6 - это игра, которая не оставит вас равнодушными. Захватывающий сюжет, динамичный геймплей, богатый контент - все это ждет вас в новой части легендарной серии.

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Комментарии: 21
Ваш комментарий
FRentertainment2

"Сюжетная кампания игры перенесет вас в начало 1990-х годов, когда мир переживал период бурных перемен после окончания Холодной войны и становления США единственной сверхдержавой"

Это я так понимаю из американского учебника истории?

США никогда в истории не была единственной в мире сверхдержавой. Кроме нее как минимум есть Россия и Китай.

3
Всполох

США единственная сверхдержава на планете. Самая могущественная и величайшая страна за всю истории человечества. Это факт. Даже Путин назвал США единственной сверхдержавой. Просто смиритесь.

-7
FRentertainment2 Всполох

Ах-ах. Уже побежал смиряться). Сейчас только встану, а то от смеха под стол упал))).🤣😂🤣

0
RASTA PAHAN

Чел.......более 80 % мирового торгового оборота осуществляется в американских долларах не просто так......ты кринж написал

0
olegpetr Всполох

любую сверхдержаву, ждет крах, проверено временем, и историей) египет, рим, греция и т.д.

1
Despair0

после 2022го роzия уже не будет изображаться в фильмах и играх как сверхдержава ) позорники

-1
riptor2012

Опять вам дай 70 баксов? Та ну не...

1
Smookke

В батл нет 80 стоит, какие 70...

0
Женя Махин

только дебилы это купят

1
igor lvov

Самим не надоело лепить из года в год одно и тоже!? Понимаю хочется жрать, но вспомните фильм Белое солнце пустыни! И черная икра может опостылеть до блевотни! Но походу не у этих разрабов! :))) В мусорку однозначно!

1
Smookke

Теперь 80 баксов,

0
idntdrnkanmr

прям кино нейкое

0
FRentertainment2

"в лучших традициях Black Ops."

В лучших традициях хорошей такой забористой клюквы, я бы сказал.

0
Kitocun

Если через сторонние сайты пополнять кошелек стим то с комиссией выходит 9000

0
xion76

ctrl c + ctrl v

0
R3iz0r

Игра Выйдет Xbox game pass PC

0
ZackSnyder

интересно, сколько не доберут по продажам из-за добавления в пасс...

-1
Пользователь ВКонтакте

Ах да, ещё же вангард был // Александр Ковалёв

-1
Пользователь ВКонтакте

// Максим Зиганшин

-2
Пользователь ВКонтакте

Уже видели бо4 вобще без сингла, колд вар с roвнoсужетом, про новые мВ и говорить не хочется. Че там кого вот эта xpeнотa не оставит равнодушным? // Александр Ковалёв

-4
Smookke

А что не так с сюжетом колд вар? Мне понравилось, может расскажешь?

1