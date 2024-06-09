Нарушение приказа - ваш единственный выход: представлен сюжетный трейлер Call of Duty: Black Ops 6

Во время Xbox Games Showcase 2024 был представлен первый трейлер Call of Duty: Black Ops 6 разработанный Treyarch и Raven
Сюжетная кампания игры перенесет вас в начало 1990-х годов, когда мир переживал период бурных перемен после окончания Холодной войны и становления США единственной сверхдержавой. Вам предстоит окунуться в захватывающий сюжет, полный интриг и неожиданных поворотов, в лучших традициях Black Ops.
Вас ждет динамичный и разнообразный игровой процесс: от драматичных сцен и перестрелок до рискованных ограблений и секретных шпионских операций.
Сетевая игра Black Ops 6 станет лучшей в своем классе на момент релиза. Вас ждут 16 новых карт, включая 12 стандартных карт 6х6 и 4 карты для режима "Удар", поддерживающих бои 6х6 и 2х2.
Поклонники зомби-режима будут рады узнать, что он возвращается в Black Ops 6 в формате "раундов", где игрокам предстоит противостоять бесконечным волнам нежити. На момент релиза будут доступны 2 совершенно новые карты, а в дальнейшем разработчики обещают регулярно выпускать новые карты и другой контент для сетевой игры и режима "Зомби".
Call of Duty: Black Ops 6 - это игра, которая не оставит вас равнодушными. Захватывающий сюжет, динамичный геймплей, богатый контент - все это ждет вас в новой части легендарной серии.
"Сюжетная кампания игры перенесет вас в начало 1990-х годов, когда мир переживал период бурных перемен после окончания Холодной войны и становления США единственной сверхдержавой"
Это я так понимаю из американского учебника истории?
США никогда в истории не была единственной в мире сверхдержавой. Кроме нее как минимум есть Россия и Китай.
США единственная сверхдержава на планете. Самая могущественная и величайшая страна за всю истории человечества. Это факт. Даже Путин назвал США единственной сверхдержавой. Просто смиритесь.
Ах-ах. Уже побежал смиряться). Сейчас только встану, а то от смеха под стол упал))).🤣😂🤣
Чел.......более 80 % мирового торгового оборота осуществляется в американских долларах не просто так......ты кринж написал
любую сверхдержаву, ждет крах, проверено временем, и историей) египет, рим, греция и т.д.
после 2022го роzия уже не будет изображаться в фильмах и играх как сверхдержава ) позорники
Опять вам дай 70 баксов? Та ну не...
В батл нет 80 стоит, какие 70...
только дебилы это купят
Самим не надоело лепить из года в год одно и тоже!? Понимаю хочется жрать, но вспомните фильм Белое солнце пустыни! И черная икра может опостылеть до блевотни! Но походу не у этих разрабов! :))) В мусорку однозначно!
Теперь 80 баксов,
прям кино нейкое
"в лучших традициях Black Ops."
В лучших традициях хорошей такой забористой клюквы, я бы сказал.
Если через сторонние сайты пополнять кошелек стим то с комиссией выходит 9000
ctrl c + ctrl v
Игра Выйдет Xbox game pass PC
интересно, сколько не доберут по продажам из-за добавления в пасс...
Ах да, ещё же вангард был // Александр Ковалёв
// Максим Зиганшин
Уже видели бо4 вобще без сингла, колд вар с roвнoсужетом, про новые мВ и говорить не хочется. Че там кого вот эта xpeнотa не оставит равнодушным? // Александр Ковалёв
А что не так с сюжетом колд вар? Мне понравилось, может расскажешь?