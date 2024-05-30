Новая утечка Call of Duty: Black Ops 6 раскрывает возвращение Вудса, бонусы за предзаказ шутера и зомби-режим

Компания Activision на днях представила официальный трейлер Call of Duty: Black Ops 6, раскрыв первые подробности об игре с интригующим сюжетом. Большинство деталей шутера разработчики решили оставить до летней презентации Xbox, однако некоторые из сюрпризов уже начали просачиваться в публичное пространство. Датамайнерам удалось раньше времени получить доступ к файлам будущего обновления Warzone, тем самым раскрыв некоторые подробности о новой игре в серии.
Энтузиаст под ником BobUK обнаружил изображения издания Call of Duty: Black Ops 6 Vault Edition, которое содержит несколько дополнительных бонусов для игроков и намекает на появление отдельного зомби-режима в игре.
Это издание шутера будет включать в себя:
- Игра Black Ops 6
- Бонусные оперативники
- Скины для оружия
- Боевой пропуск BlackCell Battle Pass
- Уникальное оружие - Gobble Gum
- Бонус за предзаказ - оперативник Фрэнк Вудс
Покупатели стандартного и расширенного издания Call of Duty: Black Ops 6 в качестве бонуса за предзаказ получат доступ к оперативнику Фрэнку Вудсу, а также три дополнительных скина для него. Эти образы можно будет использовать как в Warzone, так и в мультиплеере.
Кроме косметических предметов, в сеть утек логотип Call of Duty: Black Ops 6 Cross-Gen Bundle. Это подтверждает, что новый шутер действительно будет доступен на консолях старого поколения: PS4 и Xbox One.
со скрина пушек я выпал. плакали всем домом престарелых
Эти скрины для ЛГБТэшников
Судя по скринам, анальные шарики прилагаются.
Вудс будет зомби?🤔 // Mikhail Tsyganov