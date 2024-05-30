Новая утечка Call of Duty: Black Ops 6 раскрывает возвращение Вудса, бонусы за предзаказ шутера и зомби-режим

Компания Activision на днях представила официальный трейлер Call of Duty: Black Ops 6, раскрыв первые подробности об игре с интригующим сюжетом. Большинство деталей шутера разработчики решили оставить до летней презентации Xbox, однако некоторые из сюрпризов уже начали просачиваться в публичное пространство. Датамайнерам удалось раньше времени получить доступ к файлам будущего обновления Warzone, тем самым раскрыв некоторые подробности о новой игре в серии.

Энтузиаст под ником BobUK обнаружил изображения издания Call of Duty: Black Ops 6 Vault Edition, которое содержит несколько дополнительных бонусов для игроков и намекает на появление отдельного зомби-режима в игре.

Это издание шутера будет включать в себя:

Игра Black Ops 6

Бонусные оперативники

Скины для оружия

Боевой пропуск BlackCell Battle Pass

Уникальное оружие - Gobble Gum

Бонус за предзаказ - оперативник Фрэнк Вудс

Покупатели стандартного и расширенного издания Call of Duty: Black Ops 6 в качестве бонуса за предзаказ получат доступ к оперативнику Фрэнку Вудсу, а также три дополнительных скина для него. Эти образы можно будет использовать как в Warzone, так и в мультиплеере.

Кроме косметических предметов, в сеть утек логотип Call of Duty: Black Ops 6 Cross-Gen Bundle. Это подтверждает, что новый шутер действительно будет доступен на консолях старого поколения: PS4 и Xbox One.