Новые правила Call of Duty: Black Ops 6 - одиночная кампания на всех платформах только с интернетом

Компания Activision сообщила на своём сайте поддержки, что предстоящий шутер Call of Duty: Black Ops 6 будет требовать постоянного подключения к интернету на всех платформах, включая консоли. Это означает, что даже для прохождения одиночной кампании игрокам потребуется стабильное сетевое соединение, что раньше не было необходимостью на консольных версиях игры.
Причиной такого решения стало использование технологии стриминга текстур из «облака». Разработчики утверждают, что это позволит улучшить качество графики и сократить занимаемое игрой место на устройстве. Однако это также означает, что игроки не смогут насладиться одиночной кампанией без доступа к интернету.
Кроме того, на странице Call of Duty: Black Ops 6 в магазине Xbox был замечен полный размер игры, который составляет более 300 ГБ. Однако представители Activision уточнили, что в эту цифру входят все файлы для Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, а также непосредственно Black Ops 6.
Сто лет уже колду не качал так что как то пофиг.
Придёт время - в тебя её насильно запихают (на мозговой чип). Будешь NPC для продвинутых игроков
Игровая индустрия уже вынуждает от каждой новости и игры ждать каких-то неприятных подвохов, сюрпризов и нововведений
Тебе помогут ножницы и бедность!
Пошел прогрев фанатиков унылого шутанчика
Графика у них всё равно конченая. Мыло, мыло, мыло.
Сделай лучше, если сумеешь. Ах да, ты же ничего больше не умеешь, кроме как языком ворочать)
Жаль, твои папа с мамой не сумели сделать лучше и в итоге получился ты, новорег.
Пойду достану диск, с самым первым Call of Duty 2003 года и снова пройду с удовольствием! К черту эти современные колды!
Причиной такого решения стало использование технологии стриминга текстур из «облака». Разработчики утверждают, что это позволит улучшить качество графики и сократить занимаемое игрой место на устройстве- ну ну верю ,я поверил))))
Это к 300 гигам на диске, ага. Правдоподобно, спасу нет // Александр Ковалёв
А ты думаешь почему анонсировали новый XSX на 2 тб - без облака она не влезет на 1!
300гб не предел :D
Хорошо,что я не фанат колды и кроме 1ого Блек Опса ни во что не играл,можно сидеть и посмеиваться издалека )
Значит, пиратки нам не видать. А впрочем, это не первая и не последняя колда, у который не будет пиратки. Да тем более сейчас все колды в Геймпасс пойдут, так что пофиг.
В общем то оно не заслуживает игры, даже если приплатят // Александр Ковалёв
Это даже со стриммингом текстур игра весит за 300гб? А сколько бы весила без? 🤣
А они тут зачем? // Александр Ковалёв
299,99
Я в это не стал бы играть, даже если бы мне доплатили.
Может передумают ещё((
Ага, а еще цены снизят)))))
Цены снижают только на то, что плохо продаётся. Колду же разметают, как шампанское на 31 декабря (в 23:45)
У меня было так же с Modern Warfare 2 (2022 года) - играл только в одиночную компанию. Залил на консоль 210 гб, а оно у меня ещё и спрашивает: хотите ли вы подгружать текстуры из облака? Если уберёте галочку, то они будут ухудшенного качества (соответственно, постоянно нужен интернет)
А ЧТО Я ТОГДА СКАЧАЛ НА 210 ГБ, СУКИ?! (двое суток качал: как назло, именно в эти дни начались какие-то проблемы с интернетом)