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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.1 69 оценок

Новые правила Call of Duty: Black Ops 6 - одиночная кампания на всех платформах только с интернетом

Lunersun
Новости

Компания Activision сообщила на своём сайте поддержки, что предстоящий шутер Call of Duty: Black Ops 6 будет требовать постоянного подключения к интернету на всех платформах, включая консоли. Это означает, что даже для прохождения одиночной кампании игрокам потребуется стабильное сетевое соединение, что раньше не было необходимостью на консольных версиях игры.

Причиной такого решения стало использование технологии стриминга текстур из «облака». Разработчики утверждают, что это позволит улучшить качество графики и сократить занимаемое игрой место на устройстве. Однако это также означает, что игроки не смогут насладиться одиночной кампанией без доступа к интернету.

Кроме того, на странице Call of Duty: Black Ops 6 в магазине Xbox был замечен полный размер игры, который составляет более 300 ГБ. Однако представители Activision уточнили, что в эту цифру входят все файлы для Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, а также непосредственно Black Ops 6.

-15
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
saa0891
Call of Duty: Black Ops 6 будет требовать постоянного подключения к интернету на всех платформах, включая консоли. Это означает, что даже для прохождения одиночной кампании игрокам потребуется стабильное сетевое соединение

Сто лет уже колду не качал так что как то пофиг.

2
ViscousNetharion

Придёт время - в тебя её насильно запихают (на мозговой чип). Будешь NPC для продвинутых игроков

-3
BAZKIN

Игровая индустрия уже вынуждает от каждой новости и игры ждать каких-то неприятных подвохов, сюрпризов и нововведений

2
ViscousNetharion

Тебе помогут ножницы и бедность!

-1
Без негатива

Пошел прогрев фанатиков унылого шутанчика

1
Wing42

Графика у них всё равно конченая. Мыло, мыло, мыло.

1
ViscousNetharion

Сделай лучше, если сумеешь. Ах да, ты же ничего больше не умеешь, кроме как языком ворочать)

-4
Wing42 ViscousNetharion

Жаль, твои папа с мамой не сумели сделать лучше и в итоге получился ты, новорег.

1
UralGames83Ru

Пойду достану диск, с самым первым Call of Duty 2003 года и снова пройду с удовольствием! К черту эти современные колды!

0
valentin31212

Причиной такого решения стало использование технологии стриминга текстур из «облака». Разработчики утверждают, что это позволит улучшить качество графики и сократить занимаемое игрой место на устройстве- ну ну верю ,я поверил))))

0
Пользователь ВКонтакте

Это к 300 гигам на диске, ага. Правдоподобно, спасу нет // Александр Ковалёв

0
ViscousNetharion

А ты думаешь почему анонсировали новый XSX на 2 тб - без облака она не влезет на 1!

-2
yrroodd
Причиной такого решения стало использование технологии стриминга текстур из «облака». Разработчики утверждают, что это позволит улучшить качество графики и сократить занимаемое игрой место на устройстве.

300гб не предел :D
Хорошо,что я не фанат колды и кроме 1ого Блек Опса ни во что не играл,можно сидеть и посмеиваться издалека )

0
Никита Дроздоvv

Значит, пиратки нам не видать. А впрочем, это не первая и не последняя колда, у который не будет пиратки. Да тем более сейчас все колды в Геймпасс пойдут, так что пофиг.

0
Пользователь ВКонтакте

В общем то оно не заслуживает игры, даже если приплатят // Александр Ковалёв

0
luVol

Это даже со стриммингом текстур игра весит за 300гб? А сколько бы весила без? 🤣

0
ZAUSA
Однако представители Activision уточнили, что в эту цифру входят все файлы для Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, а также непосредственно Black Ops 6.
0
Пользователь ВКонтакте ZAUSA

А они тут зачем? // Александр Ковалёв

0
ViscousNetharion

299,99

-1
Ahnx

Я в это не стал бы играть, даже если бы мне доплатили.

0
Arkadiy Artemenko

Может передумают ещё((

-1
Без негатива

Ага, а еще цены снизят)))))

3
ViscousNetharion Без негатива

Цены снижают только на то, что плохо продаётся. Колду же разметают, как шампанское на 31 декабря (в 23:45)

-1
ViscousNetharion

У меня было так же с Modern Warfare 2 (2022 года) - играл только в одиночную компанию. Залил на консоль 210 гб, а оно у меня ещё и спрашивает: хотите ли вы подгружать текстуры из облака? Если уберёте галочку, то они будут ухудшенного качества (соответственно, постоянно нужен интернет)

А ЧТО Я ТОГДА СКАЧАЛ НА 210 ГБ, СУКИ?! (двое суток качал: как назло, именно в эти дни начались какие-то проблемы с интернетом)

-2