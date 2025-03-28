ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.5 326 оценок

Новый сезон в Call of Duty: Black Ops 6 добавит Джея и Молчаливого Боба

butcher69 butcher69

2 апреля в Call of Duty: Black Ops 6 стартует третий сезон, который привнесет множество новинок в игру. Игроков ждут шесть новых карт для мультиплеера, новая локация для режима «Зомби» и шесть единиц оружия.

Основные новшества сезона:

  • Карты для мультиплеера: Barrage (6v6), Nomad (6v6/2v2), Firing Range (6v6), Haven (6v6), Signal (6v6/2v2), Blazetown (6v6).
  • Карта для зомби-режима: Shattered Veil.
  • Оружие: штурмовые винтовки Kilo 141 и CR-56 AMAX, снайперская винтовка HDR, пистолет-пулемет Ladra, гвоздомет и Kali Sticks.
  • Оперативники: R0-Z3, Хадсон, Mace, Джон Black Ops, а также неожиданные новинки — Джей и Молчаливый Боб в платном наборе.

Обновление будет доступно 2 апреля в 19:00 МСК, а предзагрузка для консолей Xbox и PlayStation начнется за сутки до релиза. Также стоит отметить, что с 3 апреля стартует третий сезон Call of Duty: Warzone, а серверы игры будут отключены на 24 часа для обновления контента. В это время мультиплеер Black Ops 6 и режим «Зомби» будут доступны бесплатно для всех игроков.

-20
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ну, они давно скатились, не удивительно.

13
ZAUSA

Наркотики...

3
Aqilla

комментарий разработчиков игры по поводу дополнения:

Дуем коку, пиво пьем, косяки, б.., продаем... )))

9
Dark Corsair

Тем временем в офисе разработчиков )

Шмалим дурь, курим шмаль.

Дуем «коку», пиво пьём.

Пиво пьём, пьём, пьём.

DLC, 6ля, продаём.

Кто продаёт? Мы продаём.

Забиваем, продаём…

Отсыпь на забивку.

Пятнашка баксов, чувачок.

Гони в лапу пятачок.

Если с бабками облом,

даю в долг, долг, долг.

Эй, DLC! Е-ое-ое-о!

5
1barac9U7ada7

Чё то совсем ку ку. От игры к игре какой то трэш твориться с операторами. Допрыгаются до того что тоже лягут под китайцев. А может это будет и к лучшему, для игры

4
ZAUSA
Допрыгаются до того что тоже лягут под китайцев.

А как же Microsoft? Забывают люди...

0
1barac9U7ada7 ZAUSA

а чё майки? сейчас китайцы владеют 5% акции активинж. и чё. вон французы допрыгались, у китайцев было 5 стало 20% и чё?

0
ZAUSA 1barac9U7ada7

Кто купил Activision Blizzard?..

1
1barac9U7ada7 ZAUSA

не понял вопроса. на 2020 есть список акционеров, после покупки майками в прошлом году инфы нет, может в конце финансового года будет. продали свои акции акционеры майкам Я хз, по крайней мере МНЕ никто не отчитывался. впредь адресуй подобные вопросы по их юрадресу гугл в помощь.

0
0ncnjqybr
3
Igor Udilov

-Бля, бля, бля.

Сука твою мать, сука твою мать,

бля, сука бля, сука бля, бля, бля, бля. Раз, два, раз, два, три,

бля, бля, сука бля!

Шмалим дурь, курим шмаль,

дуем коку, пиво пьем,

пиво пьем, пьем, пьем,

косяки бля продаем!

Кто продает?! Мы продаем!

Забивам - продаем!

Пятнашка баксов, чувачок,

гони в лапу пятачок!

Если с бабками облом -

даю в долг, долг, долг.

3
RSV_GAMER_1987

в игре делать нечего вообще а они штампуют скины)

2
AlexFoRestor

Мде

1
askazanov

Во что превратилась когда-то крутая игра??? Полное днище....

1
ZAUSA

Да, скатился Counter-Strike со скинами Харли, Гомера и прочей фигней.

0
askazanov ZAUSA

Согласен и за контру

0
r0b0tf00t

ох у дуба, ох у ели

1
Аристов--Черный

Олдам, их помнящим, они уже неинтересны - ньюфагам, их не знающим, они просто неинтересны. Странный выбор.

1
DlanZodchego

Два укурка чтобы взбодрить игру, это прямо метаирония какая-то, семейке Адамс приготовиться)

0
Антон Радикалушкин

Смертельному комбату 1 с их конаном есть у кого поучиться. Бун, чич и чонг еше не заняты.

0
Пользователь ВКонтакте

йеее, дааа, кххх, пора таблетки пить... // Alexey Smolin

0
Генерал Анатолий

Когда добавят Баклажана из "Жмурок"?

0
saiditsme

Давно они уже скурвились. Деньги не делают человека лучше, а просто позволяют быть собой.

0
Peace Dead

Похороните серию достойно твари, хватит издеваться. Столько денег у ебланов майковских и даже это им не помогает.

0
Олег Дудин

Без них и игра не игра, да? 🤣

0
Light of Tfuth
0
Qjets_28

мда....

0
ARM_SERJ

ХОЧУ ПУДЖА ИЗ ДОТЫ СКИН!

0
DezkQ
-1