Новый сезон в Call of Duty: Black Ops 6 добавит Джея и Молчаливого Боба

2 апреля в Call of Duty: Black Ops 6 стартует третий сезон, который привнесет множество новинок в игру. Игроков ждут шесть новых карт для мультиплеера, новая локация для режима «Зомби» и шесть единиц оружия.
Основные новшества сезона:
- Карты для мультиплеера: Barrage (6v6), Nomad (6v6/2v2), Firing Range (6v6), Haven (6v6), Signal (6v6/2v2), Blazetown (6v6).
- Карта для зомби-режима: Shattered Veil.
- Оружие: штурмовые винтовки Kilo 141 и CR-56 AMAX, снайперская винтовка HDR, пистолет-пулемет Ladra, гвоздомет и Kali Sticks.
- Оперативники: R0-Z3, Хадсон, Mace, Джон Black Ops, а также неожиданные новинки — Джей и Молчаливый Боб в платном наборе.
Обновление будет доступно 2 апреля в 19:00 МСК, а предзагрузка для консолей Xbox и PlayStation начнется за сутки до релиза. Также стоит отметить, что с 3 апреля стартует третий сезон Call of Duty: Warzone, а серверы игры будут отключены на 24 часа для обновления контента. В это время мультиплеер Black Ops 6 и режим «Зомби» будут доступны бесплатно для всех игроков.
Ну, они давно скатились, не удивительно.
Наркотики...
комментарий разработчиков игры по поводу дополнения:
Дуем коку, пиво пьем, косяки, б.., продаем... )))
Тем временем в офисе разработчиков )
Шмалим дурь, курим шмаль.
Дуем «коку», пиво пьём.
Пиво пьём, пьём, пьём.
DLC, 6ля, продаём.
Кто продаёт? Мы продаём.
Забиваем, продаём…
Отсыпь на забивку.
Пятнашка баксов, чувачок.
Гони в лапу пятачок.
Если с бабками облом,
даю в долг, долг, долг.
Эй, DLC! Е-ое-ое-о!
Чё то совсем ку ку. От игры к игре какой то трэш твориться с операторами. Допрыгаются до того что тоже лягут под китайцев. А может это будет и к лучшему, для игры
А как же Microsoft? Забывают люди...
а чё майки? сейчас китайцы владеют 5% акции активинж. и чё. вон французы допрыгались, у китайцев было 5 стало 20% и чё?
Кто купил Activision Blizzard?..
не понял вопроса. на 2020 есть список акционеров, после покупки майками в прошлом году инфы нет, может в конце финансового года будет. продали свои акции акционеры майкам Я хз, по крайней мере МНЕ никто не отчитывался. впредь адресуй подобные вопросы по их юрадресу гугл в помощь.
-Бля, бля, бля.
Сука твою мать, сука твою мать,
бля, сука бля, сука бля, бля, бля, бля. Раз, два, раз, два, три,
бля, бля, сука бля!
Шмалим дурь, курим шмаль,
дуем коку, пиво пьем,
пиво пьем, пьем, пьем,
косяки бля продаем!
Кто продает?! Мы продаем!
Забивам - продаем!
Пятнашка баксов, чувачок,
гони в лапу пятачок!
Если с бабками облом -
даю в долг, долг, долг.
в игре делать нечего вообще а они штампуют скины)
Мде
Во что превратилась когда-то крутая игра??? Полное днище....
Да, скатился Counter-Strike со скинами Харли, Гомера и прочей фигней.
Согласен и за контру
ох у дуба, ох у ели
Олдам, их помнящим, они уже неинтересны - ньюфагам, их не знающим, они просто неинтересны. Странный выбор.
Два укурка чтобы взбодрить игру, это прямо метаирония какая-то, семейке Адамс приготовиться)
Смертельному комбату 1 с их конаном есть у кого поучиться. Бун, чич и чонг еше не заняты.
йеее, дааа, кххх, пора таблетки пить... // Alexey Smolin
Когда добавят Баклажана из "Жмурок"?
Давно они уже скурвились. Деньги не делают человека лучше, а просто позволяют быть собой.
Похороните серию достойно твари, хватит издеваться. Столько денег у ебланов майковских и даже это им не помогает.
Без них и игра не игра, да? 🤣
мда....
ХОЧУ ПУДЖА ИЗ ДОТЫ СКИН!