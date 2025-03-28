Новый сезон в Call of Duty: Black Ops 6 добавит Джея и Молчаливого Боба

2 апреля в Call of Duty: Black Ops 6 стартует третий сезон, который привнесет множество новинок в игру. Игроков ждут шесть новых карт для мультиплеера, новая локация для режима «Зомби» и шесть единиц оружия.

Основные новшества сезона:

Карты для мультиплеера : Barrage (6v6), Nomad (6v6/2v2), Firing Range (6v6), Haven (6v6), Signal (6v6/2v2), Blazetown (6v6).

: Barrage (6v6), Nomad (6v6/2v2), Firing Range (6v6), Haven (6v6), Signal (6v6/2v2), Blazetown (6v6). Карта для зомби-режима : Shattered Veil.

: Shattered Veil. Оружие : штурмовые винтовки Kilo 141 и CR-56 AMAX, снайперская винтовка HDR, пистолет-пулемет Ladra, гвоздомет и Kali Sticks.

: штурмовые винтовки Kilo 141 и CR-56 AMAX, снайперская винтовка HDR, пистолет-пулемет Ladra, гвоздомет и Kali Sticks. Оперативники: R0-Z3, Хадсон, Mace, Джон Black Ops, а также неожиданные новинки — Джей и Молчаливый Боб в платном наборе.

Обновление будет доступно 2 апреля в 19:00 МСК, а предзагрузка для консолей Xbox и PlayStation начнется за сутки до релиза. Также стоит отметить, что с 3 апреля стартует третий сезон Call of Duty: Warzone, а серверы игры будут отключены на 24 часа для обновления контента. В это время мультиплеер Black Ops 6 и режим «Зомби» будут доступны бесплатно для всех игроков.