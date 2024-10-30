Обнаружен баг в Black Ops 6 который позволяет бесконечно фармить опыт в зомби-режиме

Глитч обнаружил ютубер в зомби-режиме на карте Терминус, когда дошел до 16-го уровня и отправился в южные доки, где встретился с боссом. Заходя в подъемник, он дождался, когда босс попытается сделать захват, и нажал на кнопку в следствии чего игрок каким-то образом получил бессмертие и смог продолжить фармить зомби, не опасаясь получить урон от них.
При помощи этой лазейки без особых напрягов можно получить все бонусы за прохождение задания. Разработчики пока никак не отреагировали на обнаруженный баг, но, скорее всего, его уберут в новом патче.
боже какие тут .......... это уже пофиксили
зачем создавать этот пост если ты ваще не шаришь ничего
Эт не баг, а фича для первых игроков. Так во всех играх от майков. Форза 4 позволяла суперпины на доме накручивать на старте игры. Форза 5 вообще на втором патче позволяла читерить.
че же ты несешь? майки даже пальцем игру не трогали. зачем ты говоришь то чего не знаешь?
Если микрочелики до сих пор играют в очередной зомби-режим очередной куколды и визжат от восторга, то им явно недостаёт жизненного опыта, а вовсе не игрового.
У кого как порц нагружает эта игра? У меня капец нагружает.
ну если об этом узнали, то в скором времени это пофиксят
Опа, каловдутие превращатся в корейскую ММО? Ну приятного аппетита, только не обляпайтесь.