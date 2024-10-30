Обнаружен баг в Black Ops 6 который позволяет бесконечно фармить опыт в зомби-режиме

Глитч обнаружил ютубер в зомби-режиме на карте Терминус, когда дошел до 16-го уровня и отправился в южные доки, где встретился с боссом. Заходя в подъемник, он дождался, когда босс попытается сделать захват, и нажал на кнопку в следствии чего игрок каким-то образом получил бессмертие и смог продолжить фармить зомби, не опасаясь получить урон от них.

При помощи этой лазейки без особых напрягов можно получить все бонусы за прохождение задания. Разработчики пока никак не отреагировали на обнаруженный баг, но, скорее всего, его уберут в новом патче.