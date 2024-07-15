Официально: открытая бета Call of Duty: Black Ops 6 пройдет с 6 по 9 сентября

Сегодня, 15 июля, официально стало известно, что открытая бета Call of Duty: Black Ops 6 пройдет с 6 по 9 сентября.
Call of Duty: Black Ops 6 – предстоящая компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разрабатываемая Treyarch и Raven Software, двадцать первая во франшизе Call of Duty и шестая основная игра в сюжетной подсерии Black Ops.
Ранний доступ к бете по предзаказу или подписке на Game Pass запустится 30 августа и будет длиться до 4 сентября.
Официальная премьера шутера состоялась 9 июня, а её релиз фанаты ждут в октябре.