PlayStation остается приоритетной платформой для Call of Duty: Sony готовится принимать предзаказы Black Ops 6

После масштабного поглощения Activision компанией Microsoft многие небезосновательно беспокоились за судьбу самой популярной серии шутеров Call of Duty. Новые части этой франшизы могли стать полными эксклюзивами Xbox или значительно снизить свое присутствие на PS4 и PS5. Похоже, что опасения были напрасными, и PlayStation остается самой приоритетной платформой для Call of Duty.

На это указывает поведение японского гиганта в лице Sony, который активно готовится принимать предварительные заказы на Call of Duty: Black Ops 6. В цифровом магазине PlayStation появилась официальная страничка шутера. Пока на ней нет никакой полезной информации, однако некоторым энтузиастам удалось выяснить, что код сайта скрывает развернутое описание игры. На данный момент раскрыть содержимое пока не удалось, однако там есть упоминание о бета-тестировании, различных режимах и "преимуществах игры на PS5".

В прошлом серия Call of Duty имела эксклюзивное партнерское соглашение с Sony. Из-за этого бета-тест на консолях PlayStation проходил раньше, а игроки получали уникальный контент. Вероятнее всего, от такого подхода откажутся в Call of Duty: Black Ops 6, однако PS4 и PS5 все еще будут важными платформами для распространения из-за огромного количества игроков.