По слухам, Call of Duty: Black Ops 6 стала самой успешной частью франшизы за последние десять лет

Согласно слухам, Call of Duty: Black Ops 6 стала самой успешной частью франшизы за последние десять лет, установив рекорды по числу подписчиков на Xbox Game Pass. По информации блогера eXtas1s, игра демонстрирует лучший старт среди всех релизов Call of Duty за последнее десятилетие.
Особо примечателен высокий процент пользователей Xbox: более половины игроков выбрали именно консоль Microsoft, впервые за долгое время обогнав в популярности версию для PlayStation. Среди пользователей ПК также наблюдается значительный интерес, где многие из них опробовали новинку через PC Game Pass, что принесло сервису рекордный прирост подписчиков.
Activision пока не делилась официальными данными, но если если слухи правдивы, то компания наверняка выпустит соответствующее заявление.
Так самой успешной или Майкрософт недовольны? Нормально так прямо противоречащие друг другу "официальные слухи" два дня подряд
Только вот сама игра получилась слабей cold war, хотя вроде raven всегда отличные одиночные игры делали но что-то пошло не так
щас бы в одиночку играть, тем более все части пишет один и тот же сценарист, фильмы как бы тоже одни и теже режиссеры ставят по разному то шедевры то среднячки
да и вообще у колды вообще все сюжетки уже давно мертвы с мв 19 только эта и колд вар, остальная вся серия МВ и вангард это помойка полная
так там и мультиплеер не очень, во что игра-то тогда?
Ещё бы мультиплерр играть один и тоот же
в ваянгарде сюжет лучше чем тут
Значит будут ещё меньше стараться...
не зря домогающегося котика кикнули и за оверпрайс контору взяли , терь чтоб в ноль выйти нужно по 6 блэк коксов в год штамповать
Интересно какой такой прирост подписчиков? Видел недавно, что в основном рекорды ставили подписки на месяц и три. Чтобы пройти сингл и забыть.