По слухам, Call of Duty: Black Ops 6 стала самой успешной частью франшизы за последние десять лет

Согласно слухам, Call of Duty: Black Ops 6 стала самой успешной частью франшизы за последние десять лет, установив рекорды по числу подписчиков на Xbox Game Pass. По информации блогера eXtas1s, игра демонстрирует лучший старт среди всех релизов Call of Duty за последнее десятилетие.

Особо примечателен высокий процент пользователей Xbox: более половины игроков выбрали именно консоль Microsoft, впервые за долгое время обогнав в популярности версию для PlayStation. Среди пользователей ПК также наблюдается значительный интерес, где многие из них опробовали новинку через PC Game Pass, что принесло сервису рекордный прирост подписчиков.

Activision пока не делилась официальными данными, но если если слухи правдивы, то компания наверняка выпустит соответствующее заявление.