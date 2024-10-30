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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6 182 оценки

По слухам, Call of Duty: Black Ops 6 стала самой успешной частью франшизы за последние десять лет

butcher69
Новости

Согласно слухам, Call of Duty: Black Ops 6 стала самой успешной частью франшизы за последние десять лет, установив рекорды по числу подписчиков на Xbox Game Pass. По информации блогера eXtas1s, игра демонстрирует лучший старт среди всех релизов Call of Duty за последнее десятилетие.

Особо примечателен высокий процент пользователей Xbox: более половины игроков выбрали именно консоль Microsoft, впервые за долгое время обогнав в популярности версию для PlayStation. Среди пользователей ПК также наблюдается значительный интерес, где многие из них опробовали новинку через PC Game Pass, что принесло сервису рекордный прирост подписчиков.

Activision пока не делилась официальными данными, но если если слухи правдивы, то компания наверняка выпустит соответствующее заявление.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Stas776

Так самой успешной или Майкрософт недовольны? Нормально так прямо противоречащие друг другу "официальные слухи" два дня подряд

1
agula98

Только вот сама игра получилась слабей cold war, хотя вроде raven всегда отличные одиночные игры делали но что-то пошло не так

0
RickeyIMBA

щас бы в одиночку играть, тем более все части пишет один и тот же сценарист, фильмы как бы тоже одни и теже режиссеры ставят по разному то шедевры то среднячки

-2
RickeyIMBA

да и вообще у колды вообще все сюжетки уже давно мертвы с мв 19 только эта и колд вар, остальная вся серия МВ и вангард это помойка полная

-4
agula98 RickeyIMBA

так там и мультиплеер не очень, во что игра-то тогда?

0
Universe of Knowledge RickeyIMBA

Ещё бы мультиплерр играть один и тоот же

0
Freund Benno RickeyIMBA

в ваянгарде сюжет лучше чем тут

0
Кей Овальд

Значит будут ещё меньше стараться...

0
Wolfenstein

не зря домогающегося котика кикнули и за оверпрайс контору взяли , терь чтоб в ноль выйти нужно по 6 блэк коксов в год штамповать

0
Alex Spector

Интересно какой такой прирост подписчиков? Видел недавно, что в основном рекорды ставили подписки на месяц и три. Чтобы пройти сингл и забыть.

0