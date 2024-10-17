Правительство Кувейта запретило продажу Call of Duty: Black Ops 6 в стране

Activision Blizzard сообщила, что правительство Кувейта внезапно запретило выпуск Call of Duty: Black Ops 6 в стране. Как сообщает Eurogamer со ссылкой на источники Activision, новая Call of Duty "не была одобрена для выпуска" в этой стране.

В настоящее время игра не будет доступна для релиза в регионе. Как следствие, все предварительные заказы в Кувейте будут отменены, а средства возвращены. Мы все еще надеемся, что местные власти пересмотрят свое решение и позволят игрокам в Кувейте насладиться этой совершенно новой игрой в серии Black Ops.

Хотя Activision не стала вдаваться в подробности, почему Black Ops 6 не была допущена к продаже в Кувейте, можно предположить, что ключевым фактором для такого решения стала тематика игры, связанная с войной в Персидском заливе. Ирак вторгся в Кувейт в начале 90-х годов, что привело к началу первой войны в Персидском заливе.

Сюжет затронет реальные события: распад СССР, войну в Персидском заливе и в хронологическом порядке продолжит историю Cold War. Героем новой части станет Фрэнк Вудс.

Напомним, что релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоится 25 октября этого года для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.