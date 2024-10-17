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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.2 127 оценок

Правительство Кувейта запретило продажу Call of Duty: Black Ops 6 в стране

Gruz_
Новости

Activision Blizzard сообщила, что правительство Кувейта внезапно запретило выпуск Call of Duty: Black Ops 6 в стране. Как сообщает Eurogamer со ссылкой на источники Activision, новая Call of Duty "не была одобрена для выпуска" в этой стране.

В настоящее время игра не будет доступна для релиза в регионе. Как следствие, все предварительные заказы в Кувейте будут отменены, а средства возвращены. Мы все еще надеемся, что местные власти пересмотрят свое решение и позволят игрокам в Кувейте насладиться этой совершенно новой игрой в серии Black Ops.

Хотя Activision не стала вдаваться в подробности, почему Black Ops 6 не была допущена к продаже в Кувейте, можно предположить, что ключевым фактором для такого решения стала тематика игры, связанная с войной в Персидском заливе. Ирак вторгся в Кувейт в начале 90-х годов, что привело к началу первой войны в Персидском заливе.

Сюжет затронет реальные события: распад СССР, войну в Персидском заливе и в хронологическом порядке продолжит историю Cold War. Героем новой части станет Фрэнк Вудс.

Напомним, что релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоится 25 октября этого года для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.

21
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Робот Колдун

А из-за чего именно запретили? Там будет миссия "Ни слова по кувейтски"?

17
Wolfenstein

действительно оч жаль что Кувейт не сможет прикоснуться к конвееру

9
bysaturn

Black Ops подсерия, которая как раз очень хороша

-1
Пользователь ВКонтакте bysaturn

Вся её хорошесть закончилась на 3 части // Александр Ковалёв

-1
Пользователь ВКонтакте

Напал Ирак. А запретили в Кувейте. Что же там в этот раз наворотили? // Александр Ковалёв

4
RAMFALL

Френк Вудс на коляске будет фигачить ? Тогда это Бласковиц уже получается)

2
Пользователь ВКонтакте

Его починят так же, как биджея. ЕСЛИ ВЫ ПОНИМАЕТЕ // Александр Ковалёв

1
Спектр Зис

А кто-то удивлён?

2
Sweet Cake

Итак, началось. Ждем запрет еще и в Ираке и Саудовской Аравии

1
Pycckuu_XAKEP

так, стоп, но ведь это политота

куда модерация смотрит?...

1
Ниалот Нзотович

Запиратят)

0
Ksedom174

Почему КОД не ломают и на зеленом сайте не появляется? Эта часть наверняка снова не будет продаваться в РФ... её то ломанут или опять денуво палки в колёса вставит???

0
Madiark

После слияния с близард активижн начала ставить защиту одиночной кампаний с привязкой к онлайну из за чего не взломали до сих пор тот же ремейк код мв 2019

0
overvest01

Начиная с Опса 6, теперь почти все новые игры серии будут просить постоянную связь с интернетом, так как теперь подгрузка текстур идет с оф серверов Activision. Так же и другие разработчики игр могут пойти на такие меры, так как это значительно снижает вес игры. Так как все текстуры хранятся в облаке, при запуске игры начинается подгрузка из облако. Теперь да, Даже про обходы можно забыть.

0
overvest01

Это еще заметили на Бетки. Если пропадает интернет, то игра закрывается через 5 минут. В сюжетном режиме все такая же проблема будет. После выхода из игры текстуры пропадают, и вес игры остается стоковым - 80 Гб. При подключение интернета и запуском игры вес игры растет до 97-100 Гб, так как идет подгрузка текстур с облака. (инфа взята с топика на Reddit).

0
B0NE overvest01

И что, ты хочешь сказать, что игрок будет ждать догрузку 17гб текстур? Бред какой-то. Не у всех же реактивный интернет. Или как это работает? Даже если постепенно будут подгружаться, то чушь.

2
overvest01 B0NE

нет там все в лайве будет пока ты играешь игра подгрузит необходимые текстуры

1
Чизбургер

Жаль.

-8