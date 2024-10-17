Правительство Кувейта запретило продажу Call of Duty: Black Ops 6 в стране

Activision Blizzard сообщила, что правительство Кувейта внезапно запретило выпуск Call of Duty: Black Ops 6 в стране. Как сообщает Eurogamer со ссылкой на источники Activision, новая Call of Duty "не была одобрена для выпуска" в этой стране.
В настоящее время игра не будет доступна для релиза в регионе. Как следствие, все предварительные заказы в Кувейте будут отменены, а средства возвращены. Мы все еще надеемся, что местные власти пересмотрят свое решение и позволят игрокам в Кувейте насладиться этой совершенно новой игрой в серии Black Ops.
Хотя Activision не стала вдаваться в подробности, почему Black Ops 6 не была допущена к продаже в Кувейте, можно предположить, что ключевым фактором для такого решения стала тематика игры, связанная с войной в Персидском заливе. Ирак вторгся в Кувейт в начале 90-х годов, что привело к началу первой войны в Персидском заливе.
Сюжет затронет реальные события: распад СССР, войну в Персидском заливе и в хронологическом порядке продолжит историю Cold War. Героем новой части станет Фрэнк Вудс.
Напомним, что релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоится 25 октября этого года для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.
А из-за чего именно запретили? Там будет миссия "Ни слова по кувейтски"?
действительно оч жаль что Кувейт не сможет прикоснуться к конвееру
Black Ops подсерия, которая как раз очень хороша
Вся её хорошесть закончилась на 3 части // Александр Ковалёв
Напал Ирак. А запретили в Кувейте. Что же там в этот раз наворотили? // Александр Ковалёв
Френк Вудс на коляске будет фигачить ? Тогда это Бласковиц уже получается)
Его починят так же, как биджея. ЕСЛИ ВЫ ПОНИМАЕТЕ // Александр Ковалёв
А кто-то удивлён?
Итак, началось. Ждем запрет еще и в Ираке и Саудовской Аравии
так, стоп, но ведь это политота
куда модерация смотрит?...
Запиратят)
Почему КОД не ломают и на зеленом сайте не появляется? Эта часть наверняка снова не будет продаваться в РФ... её то ломанут или опять денуво палки в колёса вставит???
После слияния с близард активижн начала ставить защиту одиночной кампаний с привязкой к онлайну из за чего не взломали до сих пор тот же ремейк код мв 2019
Начиная с Опса 6, теперь почти все новые игры серии будут просить постоянную связь с интернетом, так как теперь подгрузка текстур идет с оф серверов Activision. Так же и другие разработчики игр могут пойти на такие меры, так как это значительно снижает вес игры. Так как все текстуры хранятся в облаке, при запуске игры начинается подгрузка из облако. Теперь да, Даже про обходы можно забыть.
Это еще заметили на Бетки. Если пропадает интернет, то игра закрывается через 5 минут. В сюжетном режиме все такая же проблема будет. После выхода из игры текстуры пропадают, и вес игры остается стоковым - 80 Гб. При подключение интернета и запуском игры вес игры растет до 97-100 Гб, так как идет подгрузка текстур с облака. (инфа взята с топика на Reddit).
И что, ты хочешь сказать, что игрок будет ждать догрузку 17гб текстур? Бред какой-то. Не у всех же реактивный интернет. Или как это работает? Даже если постепенно будут подгружаться, то чушь.
нет там все в лайве будет пока ты играешь игра подгрузит необходимые текстуры
Жаль.