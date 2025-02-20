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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.4 317 оценок

Представлен трейлер новых карт во втором сезоне Call of Duty Black Ops 6

butcher69
Новости

Call of Duty: Black Ops 6 готовится к запуску Season 2 Reloaded, который привнесет в игру новые многопользовательские карты и захватывающие новшества. В частности, сезон порадует возвращением одной из любимых карт – Grind Ooze, а также новой – Bullet.

Grind Ooze — это обновленная версия карты из Black Ops 2, с историческим халф-пайпом и скейт-парком для сражений 6v6. Она сочетает открытые и закрытые зоны, создавая разнообразие игровых ситуаций.

Bullet — это новая карта, ориентированная на бои 6v6 и 2v2, которая проходит в роскошном поезде. Это добавляет игре особую атмосферу, с тесными помещениями и напряженными столкновениями в ограниченном пространстве.

Кроме того, в Season 2 появится возможность сыграть за Черепашек-ниндзя, что станет одной из главных фишек сезона. Также будут добавлены различные материалы и события, которые делают этот сезон незабываемым для поклонников игры.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
ARM_SERJ

Слишком много намеков на черепах )))

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Danny Lamb

Платных черепах за 80USD и плюс 10USD на боевой пропуск (event pass)

https://www.reddit.com/r/CODWarzone/comments/1isjv5b/activision_casually_glossing_over_the_fact_that/

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