Представлен трейлер новых карт во втором сезоне Call of Duty Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 готовится к запуску Season 2 Reloaded, который привнесет в игру новые многопользовательские карты и захватывающие новшества. В частности, сезон порадует возвращением одной из любимых карт – Grind Ooze, а также новой – Bullet.

Grind Ooze — это обновленная версия карты из Black Ops 2, с историческим халф-пайпом и скейт-парком для сражений 6v6. Она сочетает открытые и закрытые зоны, создавая разнообразие игровых ситуаций.

Bullet — это новая карта, ориентированная на бои 6v6 и 2v2, которая проходит в роскошном поезде. Это добавляет игре особую атмосферу, с тесными помещениями и напряженными столкновениями в ограниченном пространстве.

Кроме того, в Season 2 появится возможность сыграть за Черепашек-ниндзя, что станет одной из главных фишек сезона. Также будут добавлены различные материалы и события, которые делают этот сезон незабываемым для поклонников игры.