r4v3n выпустил взлом для сюжетной компании Call of Duty: Black Ops 6

Пользователь r4v3n сообщил о выпуске взлома для сюжетной компании PC-версии Call of Duty: Black Ops 6. Ранее он выпустил взлом для последней версии Call of Duty: Modern Warfare.
r4v3n отметил, что ему пришлось изрядно поработать для того чтобы заставить игру работать в офлайне, поскольку разработчики сделали недоступными без сети многие функции в игре:
Привет, вот офлайн-кряк для последней версии Steam-кампании BO6. Я планировал выпустить его как финальную часть для моего релиза из трёх частей (MW2, MW3, кампания BO6), но, поскольку MW2 и MW3 были отделены от CoDHQ, а у меня не так много свободного времени на обновление DLL для обеих игр, я решил отложить их и выпустить эту, так как она уже давно готова.
Важно отметить, что, поскольку эти чёртовы убл***и перевели игру в онлайн-режим (даже на консолях), некоторые функции, такие как сохранение, улучшения для безопасного дома и т.д., сейчас не работают в офлайн-режиме (но игру всё равно можно пройти от начала до конца без этих функций). Поэтому я настроил все миссии так, чтобы они открывались по умолчанию при запуске игры, чтобы вы могли продолжить с того места, на котором остановились. MP и ZM пока не будут взломаны из-за проблем с сервером.
Таким образом, последней не взломанной игрой в серии осталась лишь Call of Duty: Modern Warfare 3, но судя по тексту, когда-то r4v3n планирует взяться и за неё.
поднять черные флаги
Поправочка, ЗЕЛЁНЫЕ.
А не легче тогда геймпасс за 10 рублей купить и пройти нормально?
а не проще как раньше без насильного инета выпускать
Проще кому нищете типо тебя пиратить?
Ты там вообще ку-ку? Если тебе так легче, твоё дело, но не советуй другим. Этот сраный геймпас нафиг невсрался и у меня удалён microsoft store.
Как и сказал jax, делать игры как раньше без насильного требования к интернету.
Ты сидишь каждый день в плейграунде, у тебя личной жизни нет что-ли?
Забавно осенью выходить вроде как 7 часть и в предверии этого выходит взлом 6 части. И еще забавнее это в свете
и как тут не поверишь что хакерство порой серое т.е. служит для поддержки продаж.
Ну а
вызывает лишь улыбку. Наигранное возмущение.
браво соблюден баланс. Тоесть реализация полного функционала который бы сделал бессмысленым покупку игр не реализован. Но сделан костыль который дает возможность пройти игру по факту. Но при этом осадочек остался. Это так же как лететь эконом и бизнес классом.Вроде летишь но иначе.))
ну мы не можем доказать - тогда взлом был бы от эмпресс или ещё кого-то известный, не опровергнуть ни доказать ни кто не может ломает он так или установка сверху.
Чел, завязывай с тайными заговорами, твое конспирологическое мышление зашло слишком далеко
знаю знаю порчу малину.)) Просто исхожу из принципа "Если звезды зажигаются значит это кому то нужно"..))) Если серьезно. Хочется верить что это лишь совпадения. Но к сожалению жизнь намного сложнее чем видется со стороны. И отрицать это глупо. Ибо может и тебя каснутся в один прекрасный момент.
Я все сюжетки Call of Duty прошел, в принципе норм компании и классный графон.
Вообще молодец!!! Респектуха ему!!!!
mw3 прям чёто долго ждать.
А зачем ждать ? Чего несколько сотен рублей не найдётся что ли?
Братцы, а где скачать можно?
Пока нигде. Так,как даже на рутрекере ещё нет.
На рутрекере появляется в последнюю очередь.
На пиратбит уже есть
А где всё это скачать ? // Алексей Русич
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