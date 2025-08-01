r4v3n выпустил взлом для сюжетной компании Call of Duty: Black Ops 6

Пользователь r4v3n сообщил о выпуске взлома для сюжетной компании PC-версии Call of Duty: Black Ops 6. Ранее он выпустил взлом для последней версии Call of Duty: Modern Warfare.

r4v3n отметил, что ему пришлось изрядно поработать для того чтобы заставить игру работать в офлайне, поскольку разработчики сделали недоступными без сети многие функции в игре:

Привет, вот офлайн-кряк для последней версии Steam-кампании BO6. Я планировал выпустить его как финальную часть для моего релиза из трёх частей (MW2, MW3, кампания BO6), но, поскольку MW2 и MW3 были отделены от CoDHQ, а у меня не так много свободного времени на обновление DLL для обеих игр, я решил отложить их и выпустить эту, так как она уже давно готова.



Важно отметить, что, поскольку эти чёртовы убл***и перевели игру в онлайн-режим (даже на консолях), некоторые функции, такие как сохранение, улучшения для безопасного дома и т.д., сейчас не работают в офлайн-режиме (но игру всё равно можно пройти от начала до конца без этих функций). Поэтому я настроил все миссии так, чтобы они открывались по умолчанию при запуске игры, чтобы вы могли продолжить с того места, на котором остановились. MP и ZM пока не будут взломаны из-за проблем с сервером.

Таким образом, последней не взломанной игрой в серии осталась лишь Call of Duty: Modern Warfare 3, но судя по тексту, когда-то r4v3n планирует взяться и за неё.